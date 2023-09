Labrador Loco verdronken in betonnen duiker na sprong achter balletje

De 79-jarige Ger had nooit verwacht dat het gooien van een balletje in het water zó dramatisch zou aflopen voor zijn 12-jarige labrador Loco. Zijn trouwe viervoeter sprong in het water, maar kwam nooit meer boven. "Hij was echt een super-, super-, superhond"Zondagmiddag, 16.30 uur. Ger (79) uit Barendrecht gaat, zoals gebruikelijk, een wandeling maken met zijn oude labrador Loco. Ondanks zijn hoge leeftijd is de hond nog kerngezond en mag hij graag achter balletjes aanrennen. Wanneer Ger aan de Zuider Carnisseweg de bal in het water gooit, springt Loco erachteraan. Maar dan gaat het gruwelijk mis."Ik kwam hier en gooide het balletje zo een meter of drie het water in. Hij dook erin, pakte het balletje en kwam terug", legt hij uit. Maar omdat de waterkant flink begroeid is, lukt het Loco niet om zelf aan de kant te klimmen. "Toen hij jong was wel, maar het is een hond van 12. Hij stond te klooien om eruit te komen."Ger hoort hoe Loco een stukje verder zwemt, en loopt vanaf de kant mee om hem op een beter gelegen plekje te helpen. "Maar ik heb artrose en ben bijna 80. Ik moest me naar beneden laten schuiven", herinnert hij zich. "Ik riep zijn naam, maar hij kwam niet. Ik hoorde hem wel." Ger wil verder kijken, maar omdat de waterkant voornamelijk uit blubber bestaat is hij bang om zelf vast te komen te zitten."Hij was niet in paniek", weet Ger goed. "Ik hoorde hem alleen maar klimmen. Toen hoorde ik niks meer." Wanneer hij terugloopt naar de plek waar hij Loco naartoe hoorde zwemmen, is er geen spoor van de hond te bekennen. "Toen heb ik 112 gebeld."Binnen de kortste keren staat het bij de plas vol met hulpdiensten. Brandweerlieden, politiemensen, vrijwilligers en ook de dierenambulance komen zoeken. Er worden zelfs onderwaterdrones en warmtecamera's ingezet om Loco te vinden, maar de hond blijft spoorloos.Tijdens de zoektocht blijkt dat er op de plek waar Loco verdwijnt, verborgen onder de begroeiing, een duiker ligt. Dat is een betonnen buis die de ene sloot met de ander verbindt. Naar alle waarschijnlijkheid is Loco daarin terechtgekomen. Brandweerduikers treffen in de buis wel de bal aan, maar Loco niet."Er bleek een bocht in die duiker te zitten", heeft Ger van de brandweer gehoord. "Daardoor konden ze er niet helemaal in. Ze hebben de andere kant ook opengemaakt, maar ook daar niks gevonden." Uiteindelijk wordt er op zondag maar liefst vijf uur gezocht naar de vermiste labrador. De brandweer en Zwanengroep Zuid-Holland hebben met prikstokken gezocht.