Gemeente Alkmaar betaalt ruim 2 ton aan online nepdirecteur

De gemeente Alkmaar is opgelicht door een internetcrimineel. Iemand die zich voordeed als directeur van een organisatie stuurde een spoedfactuur van 236.000 euro, schrijft NH Nieuws. Die factuur werd betaald door medewerkers van de gemeente.



"Medewerkers zijn onder druk van de indiener van de valse factuur te snel tot betaling overgegaan en hebben de fraude te laat ontdekt", is de verklaring van de gemeente. Er is geen bewijs dat ambtenaren betrokken waren bij de misleiding.



Wethouder van Financiƫn, Christian Schouten, baalt ervan. "Digitale criminaliteit is een steeds groter probleem, ook in Alkmaar", zegt hij. "Veel mensen schamen zich als ze slachtoffer zijn geweest van deze vorm van criminaliteit. Het kan iedereen overkomen, zelfs dus de gemeente." Na de ontdekking heeft de gemeente maatregelen getroffen tegen nieuwe pogingen van internetoplichting.



In 2020 ging het ook al mis in Alkmaar, toen een gemeentemedewerker op een neplink klikte in een phishing-e-mail. De mailbox was daardoor enige tijd openbaar toegankelijk, waardoor gevoelige informatie en persoonlijke gegevens van honderden Alkmaarders tijdelijk onbeveiligd waren.

Je moet je personeel blijven bijpraten en testen m.b.t. oplichtingstechnieken en phishing. Wij worden hier op 't werk regelmatig getest of we nog wel scherp zijn met nep-phishingmailtjes en als we die aanklikken dan worden we daar op geattendeerd. Dat heeft hier wel degelijk geholpen.

