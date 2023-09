Deze pasgetrouwde stellen stonden voor een enorme verrassing

Frank vond afgelopen dinsdag wel een heel bijzonder huwelijkscadeau bij thuiskomst. Zijn tuin was omgebouwd tot een kleine kinderboerderij compleet met kippen, varkens en stro. Er zijn de afgelopen jaren wel meer ludieke huwelijksstunts in Gelderland geweest. We zetten de leukste treiterpraktijken voor je op een rij.Ook de tuin René van Werken uit Nederhemert was na zijn huwelijksdag omgebouwd tot een heuse boerderij. Naast balen hooi, kippen en konijnen in de tuin, zwommen er ook nog goudvissen in het bad. Een extra domper voor René was het logo van Ajax dat in zijn tuin gespoten was, terwijl René een echte Feyenoord supporter is.Dirk en Maria uit Beuningen konden na hun trouwdag hun huis niet meer in. Bij thuiskomst stond er een metershoge muur van bierkratten voor hun huis. Gelukkig kon een supermarkt de 320 kratten ophalen, het stel had zelf namelijk geen zin om de kratten weg te halen.Een vriendengroep uit de gemeente Oldebroek pakte het nog iets groter aan. Ze zorgden ervoor dat de achtertuin van de bruidegom vol kwam te liggen met dertig tot veertig kuub zaagsel en vele zware hooibalen.Alianne en Mark hielden een leuk zakcentje over aan de stunt die hun vriendengroep had uitgehaald. Bij thuiskomst van hun huwelijksdag vonden ze 6000 eieren in hun huis. Omdat het bruidspaar de 6000 eieren onmogelijk zelf op konden, besloten ze een deel van de eieren te verkopen. Deze verkoop leverde ze nog zo'n 500 euro op, die ze gebruikten om een barbecue voor hun vrienden te organiseren.