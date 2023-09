Vuilnisman belandt in vuilniswagen Veldhoven en overlijdt

Een vreselijk ongeluk in het Brabantse Veldhoven. Een medewerker van een afvalbedrijf kwam dinsdagochtend om het leven tijdens het ophalen van vuilnis op de Heemweg. Het slachtoffer is in de vuilniswagen terechtgekomen, meldt de politie.



De politie kreeg de melding om 11.31 uur binnen. De hulpdiensten die snel ter plaatse waren, konden niets meer voor het slachtoffer doen.



De arbeidsinspectie doet verder onderzoek omdat het gaat om een bedrijfsongeval. De politie kan geen leeftijd van het slachtoffer noemen, maar volgens het Brabants Dagblad gaat het om een 62-jarige man uit Bergeijk.

