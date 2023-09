Grote prijsverschillen in Europa voor opladen elektrische auto

Er zijn grote verschillen tussen Europese landen in de kosten voor het opladen van een elektrische auto. Voor één laadsessie kan de totale prijs bijna 20 euro variëren. Dat blijkt uit een onderzoek van energievergelijk.nl langs Europese snelwegen in 26 landen.

In de vergelijking zijn de laadtarieven bij 198 snellaadstations geraadpleegd via drie populaire aanbieders: Shell Recharge, Chargemap en het Tesla Supercharger netwerk.



Tot 40 cent per kWh verschil

Het gemiddelde tarief voor het opladen van een elektrische auto bedraagt in Europa 73 cent per kilowattuur (kWh).



Luxemburg springt er uit als het goedkoopste land voor EV-rijders. Voor gemiddeld 22,63 euro wordt de testauto uit het onderzoek van 20 naar 80 procent opgeladen. Goed voor 49 kWh aan vermogen en een actieradius van ongeveer 250 kilometer. De kilowattuurprijs komt in Luxemburg uit op slechts 46 cent. Ook in IJsland (60 cent per kWh), Frankrijk, en Noorwegen (beiden 62 cent) zijn de laadtarieven gunstig.



In Tsjechië en Italië zijn de kosten voor opladen langs de snelweg het hoogst. Hier kost een oplaadsessie circa 42 euro (86 cent per kWh), wat bijna 20 euro (of 40 cent per kWh) meer is dan in Luxemburg. Ook het Verenigd Koninkrijk behoort met een laadtarief van 84 cent per kWh tot de dure landen.



In Nederland liggen de gemiddelde kosten voor een laadsessie op 35,06 euro, wat zich vertaalt naar 72 cent per kWh. Daarmee bevindt Nederland zich net onder het Europese gemiddelde.

Reacties

12-09-2023 17:08:49 Grouse

Ik kom net terug uit Frankrijk en daar kost het 59 cent per kW langs de snelweg.

Bij een fastnet station. Laatste edit 12-09-2023 17:10

12-09-2023 18:52:02 Emmo

Quote:

Voor gemiddeld 22,63 euro wordt de testauto uit het onderzoek van 20 naar 80 procent opgeladen. Goed voor 49 kWh aan vermogen en een actieradius van ongeveer 250 kilometer. Dus kost 250 km elektriek rijden €22,63. Ik neem aan dat deze getallen voor Nederland gelden.



Mijn benzineslurpertje verstookt in de praktijk ietsje beter dan 1:20. Dat is 12½ liter voor 250 km. Dat kost bij een literprijs van €2,00 €25,00. Kosten zijn dus vergelijkbaar. Dus als de elektrieke auto's niet gesubsidieerd zouden worden, waren ze fors duurder. En die subsidies alsmede de accijnsverlagingen gaan er binnenkort af.... Dus kost 250 km elektriek rijden €22,63. Ik neem aan dat deze getallen voor Nederland gelden.Mijn benzineslurpertje verstookt in de praktijk ietsje beter dan 1:20. Dat is 12½ liter voor 250 km. Dat kost bij een literprijs van €2,00 €25,00. Kosten zijn dus vergelijkbaar. Dus als de elektrieke auto's niet gesubsidieerd zouden worden, waren ze fors duurder. En die subsidies alsmede de accijnsverlagingen gaan er binnenkort af....

12-09-2023 19:28:10 allone

@Grouse : fijne vakantie gehad?! fijne vakantie gehad?!

13-09-2023 00:49:53 Grouse

@allone :



: Dit zijn tarieven bij openbare laadpunten.

Thuisladen kan een stuk voordeliger, afhankelijk van je contract.

Ik betaal 39 cent per kW inclusief alle kosten. Daarnaast heb ik een aantal zonnepanelen.

Als ik slim zou laden, ben ik met een stroomkarretje voordeliger uit.

Maar om nu mijn goede auto daarvoor weg te doen is wat overdreven.

Bovendien vind ik het wel prettig dat ik met een tank benzine ongeveer 1000 km kan rijden voordat de auto weer aan het infuus moet.



