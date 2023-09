Man in Valkenswaard steelt auto met kinderen er nog in

In Valkenswaard heeft een man een auto gestolen waar nog kinderen achterin zaten. De ouders waren ondertussen bezig met het op de aanhanger bevestigen van de kano's waarmee het gezin zojuist had gevaren. Een man stapte in en reed weg. Hij had mogelijk op dat moment niet door dat de twee minderjarigen nog op de achterbank zaten. De kinderen werden meteen als vermist opgegeven.



De dief was mogelijk niet voornemens om kinderen te ontvoeren. De auto is, met kinderen en al, zo'n 16 kilometer verderop achtergelaten. Om de dief op te sporen is een grote zoekactie met helikopters en honden opgezet. Vooralsnog ontbreekt van hem ieder spoor.



De verdachte is een man van 50 tot 60 jaar oud met ontbloot bovenlijf en meerdere tatoeages.

