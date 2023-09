Verdwaalde hiker in Alaska opgespoord dankzij webcam voor beren

Een verdwaalde man die een voettocht maakte door de wildernis van de Amerikaanse staat Alaska, is deze week teruggevonden nadat hij was gespot door mensen die thuis via een livestream wilde beren hoopten te zien.De man was het spoor bijster geraakt op Dumpling Mountain, een berg in het Katmai National Park. Dat is één van de meest afgelegen plekken in de Verenigde Staten, uitsluitend bereikbaar per boot of vliegtuig, schrijft de Britse omroep BBC op zijn website.Via de website van de organisatie Explore, die webcams in natuurgebieden toegankelijk maakt, was een livestream vanaf Dumpling Mountain te bekijken. De man hield zijn hoofd kort voor de webcam. Hoewel de stream geen geluid afspeelt, dachten kijkers de woorden 'verdwaald' en 'help' te herkennen."Er is iemand in beeld die in de problemen zit", meldde een kijker in de comments op de site. Met een duim omlaag zou de man ook hebben aangegeven dat hij het spoor bijster was.Medewerkers van Explore namen contact op met de parkbeheerders, die een reddingsteam naar de locatie van de webcam stuurden. Drieënhalf uur na de melding werd de man ongedeerd aangetroffen en kon hij in veiligheid worden gebracht.In deze tijd van het jaar worden de zeven livestreams uit Katmai National Park altijd goed bekeken, omdat het park komende maand zijn traditionele dikkeberenwedstrijd houdt.De beren bereiden zich voor op hun winterslaap door zichzelf in september en oktober vol te stouwen met zalm. Kijkers mogen aan het eind stemmen op hun favoriete dikke beer.