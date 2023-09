Gratis lunchen op school is nogal duur

Alle lagere schoolkinderen die deze week in Londen aan het nieuwe schooljaar begonnen zijn, krijgen gratis schoolmaaltijden. Dit voorjaar kondigde burgemeester Sadiq Khan aan het initiatief voor een proefperiode van een jaar te steunen.



Londen maakt £135 miljoen vrij voor het programma dat ouders zo’n £440 (€515) per kind bespaart op jaarbasis. Het programma komt bovenop de bestaande overheidsregelingen waarbij kinderen van gezinnen met een laag gezinsinkomen gratis schoolmaaltijden krijgen. In Londen gaat het om 287.000 ‘extra’ basisschoolleerlingen.



Het is alleen niet genoeg. Alleen al in Londen is het bedrag dat voorzien is per maaltijd, £2,65 (€3,10), door de inflatie te weinig om alle kosten te kunnen dekken. Sommige deelgemeenten leggen geld bij, scholen zoeken naar oplossingen, waaronder het aanbieden van eenvoudigere maaltijden.



“Het is gewoon niet eerlijk dat kinderen op scholen buiten Londen geen toegang hebben tot de goede voeding die ze nodig hebben om te gedijen,” zegt Stephanie Slater, oprichter van School Food Matters, in de Financial Times. Bijna een kwart van de huishoudens in het VK ervaart op dit moment voedselonzekerheid, als gevolg van de gestegen kosten van levensonderhoud, blijkt uit een onderzoek van YouGov.



Slater vindt een medestander in tv-kok Jamie Oliver. Hij pleit voor gratis schoolmaaltijden voor alle kinderen in Engeland. In heel Engeland zijn er ongeveer 1,7 miljoen leerlingen die recht zouden moeten hebben op een gratis schoolmaaltijd, maar niet aan de criteria van de huidige overheidsregeling voldoen (ouders met een uitkering of een gezinsinkomen van minder dan £7.400 pond (€8.660)).



Jamie Oliver zet zich al jaren in voor betere schoolmaaltijden. Gezonde en voedzame maaltijden zijn volgens hem “een investering in hun toekomst en een boost voor de economie en gezondheid”.



Ook in Nederland kennen we sinds dit voorjaar gratis schoolmaaltijden op scholen waarop relatief veel kinderen zitten van wie de ouders een laag inkomen hebben. Op Prinsjesdag zal het demissionaire kabinet bekend maken dat leerlingen nog een jaar gratis schoolmaaltijden kunnen krijgen. Daar trekt de regering €166 miljoen voor uit, weet Nu.nl alvast. Op dit moment hebben zich ruim 1.600 scholen aangemeld bij het project van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Dat moet een dikke 200.000 leerlingen een goede bodem onder hun schooldag te leggen. ‘Goed eten, is goed leren’ en verkleint de kansenongelijkheid later.

Reacties

Ik vind het een brevet van onvermogen voor de ouders. Als je er te beroerd voor bent om je kinderen te eten te geven...

Lijkt mij toch dé eerste prioriteit als je ouder bent.

