Man probeert Atlantische Oceaan over te steken in hamsterrad

Een man uit de Amerikaanse staat Florida had een wel heel creatief idee om de Atlantische Oceaan over te steken. De inventieve kerel besloot een hamsterrad te bouwen om al wandelend het water tussen Amerika en Europa over te steken.



De geplande eindbestemming van de man was Engeland. Helaas is hij niet heel ver gekomen: al vrij vlot werd hij door de kustwacht onderschept en aangehouden. Hij zou maar liefst drie dagen hebben onderhandeld met de handhavers, meldt WLFA.



De zeebonk had er toen al wel een aardig eindje opzitten: hij was maar liefst 70 zeemijlen onderweg. Ook was hij overal op voorbereid: volgens de rechtbank had hij twee messen bij zich en een bom waarmee hij zichzelf dreigde op te blazen. Even later kwam hij daarop terug.



Het is niet het eerste incident van de man. In 2021 werd hij in New York in een hamsterwiel aangetroffen. Doordat hij in de problemen kwam, moest hij door de kustwacht terug worden gebracht.

Reacties

10-09-2023 10:17:44 allone

Oudgediende



Creatief maar niet Intelligent

En die bommen en messen nog minder.

Hij is een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving

10-09-2023 12:02:09 BatFish

Oudgediende



@allone : Nou ja, gewoon de Atlantische Oceaan op laten gaan. Natuurlijke selectie doet de rest...

10-09-2023 12:35:56 Emmo

Stamgast



de Darwin Award. @BatFish : Met een beetje goede wil krijgt hij er nog een prijs voor....de Darwin Award.

