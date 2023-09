Buurt zoekt mee naar gedumpte 600 euro in vuilcontainer

Buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Charlois hebben afgelopen weekend samen gezocht naar 600 euro contant geld dat in een ondergrondse vuilcontainer was beland.



Een jong meisje had het geld in huis gevonden en het in een lege doos gestopt, schrijft Rijnmond. De ouders hebben die vervolgens weggegooid, waarna het geld in de container aan de Van Eversdijckstraat is beland. Op camerabeelden die in huis waren gemaakt, zagen de ouders wat er was gebeurd.



Uiteindelijk moest er een vuilniswagen aan te pas komen om de container omhoog te takelen. De chauffeur van de reinigingsdienst haalde één voor één alle vuilniszakken uit de wagen. Buren trokken handschoenen aan en gingen vervolgens op zoek naar de doos met geld.



"Veel mensen hebben geholpen. Er stonden maar liefst twintig mensen bij", zegt restauranteigenaar Ziyaettin Karacan. Uiteindelijk werd het doosje gevonden. "Mensen gingen allemaal applaudisseren en juichen. Dat was leuk", zegt een van de helpers. "Heel de straat was uitgelopen", aldus een andere buurvrouw.



De 600 euro bleek bedoeld voor de huur en was daarom apart gezet. "We waren echt gestrest", aldus een oudere dochter van het gezin. "We laten het geld niet meer op de tafel liggen."

