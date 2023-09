Achtervolging in onderbroek na diefstal auto in Oldebroek

Een autodief die het had voorzien op de dure Toyota van een familie uit Oldebroek, is van een koude kermis thuis gekomen. De familie zette subiet de achtervolging in en dreef de boef zo in het nauw dat hij de auto in Oostendorp achterliet en er te voet vandoor ging.Drie over zes. Tienette van der Linde weet nog precies hoe laat het was, toen ze zondagochtend plotseling de motor van haar auto hoorde starten op het erf van haar huis aan de Zuiderzeestraatweg tussen Wezep en Oldebroek. ,,Ik keek op mijn klokje en wist meteen dat er iets niet in de haak was.’’Nog geen minuut later was het hele huis wakker en zagen ze nog net de achterkant van de Toyota toen die de weg opdraaide, richting Oldebroek. Zoonlief sprong - slechts gekleed in een onderbroek - meteen in zijn auto om de achtervolging in te zetten, gevolgd door Tienette’s man in een tweede auto.,,De dief had kennelijk al snel in de gaten dat hij achtervolgd werd en probeerde ze kwijt te raken’’, blikt Tienette - in het dagelijks leven eigenaar van een viszaak - terug. Via Oldebroek en Oosterwolde belandde het trio auto's uiteindelijk in Oostendorp.,,Daar probeerde die idioot mijn man nog van de weg te rijden, maar dat lukte gelukkig niet.’’ Uiteindelijk koos hij op de Kruisweg eieren voor zijn geld, ramde de gestolen auto bruusk tegen een andere geparkeerde auto en ging er te voet vandoor in de richting van de Clakenweg.,,Waarschijnlijk is hij daar ergens ingestapt bij een handlanger in een andere auto’’, denkt de gedupeerde Oldebroekse. ,,Op camerabeelden bij ons op het erf zijn in elk geval twee personen te zien en in onze auto zat maar één persoon.’’De politie heeft nog geprobeerd om met een hond een spoor naar de verdachte te krijgen. ,,Maar helaas zonder resultaat’’, zegt woordvoerder Sven Strijbosch.De familie Van der Linde zit ondertussen met de gebakken peren, want de auto heeft fors schade opgelopen. Tienette is kwaad en verdrietig. ,,Je hoort wel vaker van autodiefstallen, ook bij ons in de buurt, maar nu ben je zelf slachtoffer. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten.’’ Zij - en de politie - hopen dat de daders alsnog in de kladden gegrepen kunnen worden, met behulp van tips, informatie en camerabeelden van derden.,,Langs de vluchtroute en bij ons in de buurt zijn er vast mensen die de daders en of de auto’s op beeld hebben. Alles is welkom! Ze mogen hier niet zomaar mee weg komen.’’