Regen verandert vrijgevochten woestijnfestival Burning Man in drassige modderpoel

Zo'n 70.000 bezoekers van het festival Burning Man in de Verenigde Staten moeten noodgedwongen in hun kampen blijven en zuinig omgaan met hun eten en water als gevolg van zware regenval. Het festival in de Black Rock Desert in de staat Nevada is door langzaam overtrekkende regenbuien veranderd in een waterballet.Bezoekers van het normaal zo stoffige terrein waden nu door een dikke slijmerige laag modder waar voertuigen moeilijk doorheen kunnen bewegen. De organisatie van het vrijgevochten hippiewalhalla in de woestijn laat autoverkeer voorlopig niet meer toe. Ook vliegtuigen mogen er niet meer landen. Black Rock City, zoals de 'stad' heet die de festivalgangers jaarlijks vormen, zit potdicht. In- en uitgangen van het terrein zijn gesloten.Het lokale dagblad Reno Gazette Journal meldt dat het erop lijkt dat de mobiele toiletten niet meer schoongemaakt of geleegd kunnen worden door de modderige omstandigheden."Iedereen in Black Rock City, help elkaar om veilig te blijven", riep de organisatie gisteravond al op. "Blijf voorbereid op slechte weersomstandigheden in de komende nacht en zaterdag." Bezoekers moeten spaarzaam met hun water en voedsel omgaan en worden opgeroepen om "op een warme plek" te schuilen. Ook morgen wordt nog flinke regen verwacht in het gebied.De temperaturen in de woestijn in Nevada liggen dit jaar lager dan normaal gedurende het festival. De bezoekers, die vaak dagenlang schaars gekleed over de hete zandvlakte flaneren, doen dat dit jaar bij een graad of 20. In de avond zakt de temperatuur naar 10 graden.Festival Burning Man ontstond in 1986 als viering van de zonnewende, waarbij men bij wijze van een vreugdevuur een metershoge houten man in brand stak. Sindsdien is het evenement uitgegroeid tot een gigantisch jaarlijks woestijnfestival. Tienduizenden feestvierders, kunstenaars, hippies, anarchisten en exhibitionisten bouwen tijdens Burning Man dagenlang een experimentele samenleving op in de woestijn.Of het traditionele verbranden van de metershoge houten pop vanavond doorgaat, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de 'tempel' die jaarlijks wordt gebouwd door festivalgangers en aan het einde van het festival in brand wordt gestoken wel kan worden verbrand. Maandag is de laatste dag van het festival.Internationale media vergelijken deze editie van Burning Man onder meer met het geflopte Fyre-festival, waarbij bezoekers in 2017 op de Bahama's strandden zonder eten of acceptabele slaapplek. Ook de extreem modderige editie van het Woodstock-festival in 1994 wordt in herinnering gebracht.