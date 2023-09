Opvoeddeskundige in VS gearresteerd op verdenking van kindermishandeling

Een Amerikaanse vrouw die bekend werd dankzij haar YouTube-kanaal over ouderschap en in de media vaak is opgevoerd als opvoeddeskundige, is aangehouden op verdenking van kindermishandeling. Dat gebeurde nadat één van haar kinderen ondervoed van huis was weggelopen.



De verdachte is de 41-jarige Ruby Franke, bekend van het YouTube-kanaal 8 Passengers, waar ze sinds 2015 de opvoeding van haar zes kinderen besprak. Het kanaal had ruim twee miljoen abonnees voordat Franke eerder dit jaar de stekker eruit trok.



Volgens de politie van Ivins, een plaats in de Amerikaanse staat Utah, was de 12-jarige zoon van Franke woensdag uit een raam geklommen en had hij bij de buren gevraagd om water en iets te eten. "Hij was sterk vermagerd, had een aantal open wonden, en om zijn ledematen zat ducttape", schrijft de plaatselijke gezondheidsdienst in een verklaring.



In het huis van Frankes zakenpartner werd bovendien haar 10-jarige dochter in ondervoede staat aangetroffen. De twee kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Franke en haar zakenpartner werden aangehouden op verdenking van kindermishandeling. Frankes vier andere kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming.



Franke lag in het verleden geregeld onder vuur om de strenge manier waarop zij en haar man Kevin hun kinderen aanpakten. Kijkers deden al eens aangifte toen uit een video bleek dat hun 15-jarige zoon bij wijze van straf maandenlang op een zitzak had moeten slapen. Franke liet in video's op haar kanaal ook weten dat kinderen thuis geregeld geen eten kregen als ze niet luisterden.



De oudste dochter van Franke heeft intussen op Instagram laten weten dat zij en haar broers en zussen de aanhouding van hun moeder op prijs stellen. "We hebben de politie en de kinderbescherming jarenlang geprobeerd te vertellen wat er aan de hand was en we zijn blij dat ze eindelijk actie ondernemen."



De zakenpartner van Franke, Jodi Nan Hildebrandt, runde eveneens een succesvol YouTube-kanaal. Ook dat is inmiddels uit de lucht gehaald. Hildebrandt presenteerde zichzelf als adviseur, therapeut en coach. Haar licentie als therapeut zou voorwaardelijk zijn ingetrokken nadat ze in het openbaar een cliënt had besproken die kampte met een pornoverslaving.

