Omstanders springen scootmobieler die kanaal in rijdt achterna

Een heldendaad in Enschede. Daar is donderdagmiddag een man met zijn scootmobiel het Twentekanaal ingereden. Volgens getuigen zouden omstanders hem achterna zijn gedoken en wisten zij de man boven water te houden tot de hulpdiensten kwamen.



Aan de Sesamstraat reed de scootmobiel het water in. Volgens een correspondent van Hart van Nederland hoorden voorbijgangers een plons. Daarop zouden verschillende mensen het kanaal in zijn gedoken. Getuigen zagen hoe zij de man uit de scootmobiel minutenlang boven water hielden tot de hulpdiensten ter plaatse waren. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Reacties

03-09-2023 11:47:58 allone

Oei. Eigenlijk zou zoiets (dat helpen) gewoon vanzelfsprekend moeten zijn. Maar alles goed afgelopen?! Het is iig warm…



Laatste edit 03-09-2023 11:48

03-09-2023 13:13:43 Mamsie

Prima actie van die omstanders. Niet lullen maar dóén!

