Schutter bij honkbalwedstrijd blijkt zwaarlijvige vrouw die wapen tussen vetrollen droeg

Misschien wel het meest Amerikaanse verhaal ooit:

Bezoekers van een wedstrijd tussen honkbalploegen Oakland Athletics en Chicago White Sox werden vrijdag opgeschrikt door het schot van een pistool. Een 42-jarige vrouw werd in haar been geraakt door de kogel en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, ook een vrouw van 26 raakte lichtgewond. Achteraf blijkt het te gaan om een schot dat per ongeluk door een van de vrouwen zelf werd gelost. Ze bewaarde het pistool tussen haar vetrollen.

Reacties

01-09-2023 10:36:58 Emmo

Ik ga naar de honkbal en neem mee....

01-09-2023 11:26:22 allone

tja, stommer kun je het idd nauwelijks krijgen.



01-09-2023 13:21:07 BatFish

Overgewicht is slecht voor je gezondheid, maar dit gevaar had ik echt niet kunnen verzinnen

