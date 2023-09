Rechtszaak tegen Burger King vanwege te kleine whoppers

Fastfoodketen Burger King moet zich in de VS melden bij de rechter, omdat de whoppers niet groot genoeg zouden zijn. Een groep klanten heeft zich verenigd en is gezamenlijk een rechtszaak begonnen.



Ze claimen dat de whopper, de iconische hamburger die geldt als het paradepaardje van de keten, in advertenties 35 procent groter is dan in werkelijkheid. In advertenties wordt de burger consequent afgebeeld met vlees en dressing die 'aan alle kanten over het broodje heen hangen'. In werkelijkheid zou dat niet zo zijn, staat in de aanklacht.



De groep diende de klacht al een jaar geleden in. Nu heeft een districtsrechter de zaak doorgeschoven naar een hogere rechtbank, zodat een jury zich erover moet uitspreken.



Burger King laat aan de Britse omroep BBC weten dat de klagers geen punt hebben. Volgens het bedrijf is het niet verplicht om hamburgers te serveren die er 'exact hetzelfde' uitzien als op de foto's. De districtsrechter vindt dat een jury nu maar moet uitmaken 'hoe redelijke mensen hierover denken'.



Ook andere grote Amerikaanse fastfoodketens zijn momenteel verwikkeld in rechtszaken over te kleine snacks. McDonald's, Wendy's en Taco Bell moeten zich momenteel verdedigen tegen vergelijkbare beschuldigingen.

