Inbreker baddert doodleuk in badkuip terwijl eigenaar thuiskomt

Een 58-jarige man uit het Duitse Münster moet maandagmiddag wel heel raar hebben opgekeken toen hij zijn badkamer binnenstapte. Hij trof een 17-jarige indringer poedelnaakt aan in zijn badkuip.



De eigenaar van het appartement verliet maandagmiddag rond 16.00 uur zijn woning, maar keerde daarna alweer snel terug nadat hij appjes van de buren ontving dat er ‘vreemde geluiden’ klonken vanuit zijn appartement.



Toen de man terug bij zijn appartement was bleek dat er bij hem was ingebroken. De inbreker bleek nog aanwezig te zijn in de woning, en hoe. De 17-jarige inbreker had al wat mobiele telefoons, kleding en tabak verzameld, en besloot daarna doodleuk te gaan badderen in de badkuip van de man.



De inbreker is door de eigenaar overmeesterd en overgedragen aan de politie.

Reacties

31-08-2023 14:02:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.686

OTindex: 91.872

Quote:

De inbreker is door de eigenaar overmeesterd en overgedragen aan de politie.



Hoe overmeester je een blote knul in je badkuip?? Vastgrijpen bij het handvat? 🤣 Hoe overmeester je een blote knul in je badkuip?? Vastgrijpen bij het handvat? 🤣

31-08-2023 15:09:10 Buick

Erelid



WMRindex: 4.246

OTindex: 1.027

@Mamsie , misschien handvatje, dan 2 vingers in de neus

