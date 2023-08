Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Het mysterie rondom de Bermudadriehoek houdt de mensheid al jaren bezig. Waarom zijn er door de jaren heen zoveel schepen, vliegtuigen et cetera verdwenen in dat specifieke gebied? Wordt dat gedeelte van onze aarde geterroriseerd door mytische zeemonsters of aliens? Een expert doet zijn verhaal en beweert het mysterie van de de Bermudadriehoek te hebben opgelost.



Nick Hutchings, een goudzoeker, beweert dat de geologie de verdwijningen van vliegtuigen en schepen zou kunnen verklaren. De beste man werd een tijdje geleden geïnterviewd voor een Channel 5-documentaire – Secrets of the Bermuda Triangle – deze werd voor het eerst uitgezonden in 2019.



Geologie of aardkunde is de wetenschap die de aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen en gevormd hebben, bestudeert. Britannica, ‘s werelds oudste en continu gepubliceerde encyclopedie, beweert dat het mysterieuze driehoekige deel van de Noord-Atlantische Oceaan voor de kust van Noord Amerika meer dan vijftig schepen en twintig vliegtuigen spoorloos heeft laten verdwijnen.



Dat is een behoorlijke score. Wat is dan de oorzaak van al deze verdwijningen? Helaas voor alle complotdenkers onder ons, het zijn geen mytische wezens of aliens. Tenminste, als we Hutchings moeten geloven zijn rotsen de boosdoeners.



In de 60-minuten durende documentaire legt hij uit: ‘Bermuda is eigenlijk een zeeberg – het is een onderwatervulkaan. 30 miljoen jaar geleden stak het boven zeeniveau uit. Het is nu weggeërodeerd en we hebben de top van een vulkaan overgehouden. We hebben een paar kernmonsters met daarin magnetiet gevonden. Het is het meest magnetische, natuurlijk voorkomende materiaal op aarde.’



Dit volgen we niet helemaal, want wat heeft dit bovenstaande dan te maken met het verdwijnen van schepen en vliegtuigen? Nou, die grote hoeveelheid magnetiet heeft invloed op de werking van een kompas. Als je een goedwerkend kompas over een rots met magnetiet haalt, dan slaat de naald van het kompas op hol. Met andere woorden, het kompas wordt volledig onbruikbaar.



‘Je kunt je de oude zeelieden voorstellen die langs Bermuda varen’, legt hij uit. ‘Het zou zeer verontrustend voor ze zijn geweest, want hun navigatie deed het niet en ze begrepen niet waarom.’ Of te wel, veel mensen raken verdwaald in dit specifieke gebied. Dat zal de vele verdwijningen moeten verklaren.



Het verhaal van Nick Hutchings is wat ons betreft logisch. Maar is het mysterie van de Bermudadriehoek dan écht opgelost? Ja en nee. Je kunt het bovenstaande geloven, maar je kunt uiteraard ook iets anders geloven. Laten we eerlijk zijn, het is veel epischer om te geloven in de zeemonster- of alientheorie. Waar geloven jullie in?

