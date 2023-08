Man haalt geld uit wensbron van de Efteling

Een bezoeker van de Efteling heeft zich de woede op de hals gehaald toen hij afgelopen zondag geld uit de wensbron van het attractiepark haalde. Een pretparkvlogger was getuige van de opmerkelijke gebeurtenis en deelde er een video van via sociale media.‘Mensen worden echt steeds asocialer!’, schrijft pretparkvlogger Morris van Aerle zondag bij de video die hij op X, voorheen Twitter, plaatst. Op de beelden is de te zien hoe de man, gekleed in een grijs shirt en een korte grijze trainingsbroek, zijn mouwen opstroopt en de wensbron instapt.“De man was steeds in de wensbron aan het kijken”, vertelt Van Aerle. Hij zag zondag hoe het tafereel zich voor zijn neus ontvouwde. Over wat de man in de wensbron te zoeken had, bestaat volgens hem geen twijfel. “Ik zat er al een tijdje, dus ik wist zeker dat hij niets verloren was. Na een tijdje stapte de man in de wensbron en begon zijn zoon te lachen en te filmen. “De vlogger besloot toen zijn camera weg te leggen en stiekem te filmen met zijn mobiele telefoon. Na een halve minuut stapte de man weer met onbekende buit uit het water en liep verder het park in.“We zien wel vaker video’s voorbij komen waarbij mensen soms geld uit de wensbron halen en het daarna ook weer teruggooien”, zegt Steven van Gils, woordvoerder van de Efteling. Meestal gaat het om jonge kinderen die ‘kwajongensstreken’ uithalen. “Het is voor sommigen ook een soort spelletje vanwege de draaiende schijf in de bron. Maar dit was voor mij in ieder geval nieuw.”Geld uit de wensbron halen, is immers niet zonder risico’s. “Het is natuurlijk een soort diefstal”, vertelt Van Gils. “Per situatie wordt gekeken of we de politie erbij halen, maar meestal gaan de beveiligers in gesprek om te achterhalen wat er aan de hand is en waarom mensen dit doen.”“Het ligt ook aan hoeveel geld is eruit gehaald en op welke manier”, gaat Van Gils verder. “Een kwajongensstreek of een grapje is iets anders dan volwassenen die zomaar geld uit de bron halen.” Al is er weinig dat het park nu nog tegen de man in de video kan doen. “Deze man is niet op heterdaad betrapt, achteraf wordt het een heel lastig verhaal.”Gelukkig valt er volgens de Efteling maar weinig uit de bron te halen. “De meeste muntjes op de bodem zijn niet zomaar uit de bron te vissen omdat die onder een rooster liggen”, licht Van Gils toe. “Normaal vallen de muntjes door het rooster heen, maar soms blijven ze op het rooster liggen. Het gaat dus waarschijnlijk om een laag bedrag.”De wensbron werd in 1985 geopend door prinses Juliana en wordt jaarlijks geleegd. In 2021 leverde dat ruim 11.000 euro op. Sinds de opening is er al meer dan 200.000 euro opgehaald voor het goede doel Save the Children.