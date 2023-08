Kabels knappen en 330 meter lang cruiseschip raakt op drift

Dat is niet bepaald lekker wakker wordenEen bizarre botsing die maar net goed afloopt! Opvarenden van een groot cruiseschip voor de kust van Mallorca, schrokken zich gisteren te pletter. Nadat de plezierboot lossloeg van de ligplaats botste het vol op een passerende olietanker. De meeste opvarenden kwamen er wonder boven wonder met een schrammetje van af.Bij een storm aan het begin van de middag krijgen de kabels van de boot het zwaar te verduren. Even later begeven de dikke kabels waarmee het gevaarte vastlegt het. De 330 meter lange boot drijft daarbij van haar plek en komt op ramkoers met de olietanker.Dan horen de opvarenden een 'harde klap', vertelt de Britse toerist Ricky Stubbs aan The Guardian. Als het plezierschip en de olietanker botsen slaat paniek op de boot toe. Volgens Stubbs rennen mensen over dek, terwijl de kapitein oproept terug te gaan naar de hutten.Bij het voorval op de Brittania van P&O Cruises liep een deel van de passagiers lichte verwondingen op. Volgens een opvarende die werd gevraagd door de BBC, dreef het losgeslagen cruiseschip als een 'papieren bootje' door de haven. De boot bleef ter extra controle nog een nacht liggen in de haven van de stad Palma. De beschadigingen aan de boot worden onderzocht.