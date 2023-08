Italiaans hotel legt vrouw in chocoladesaus tussen de toetjes

Een vooraanstaand Italiaans hotel heeft excuses aangeboden na een controversieel dessertevenement, waarbij een vrouw in bikini met chocolade besmeurd tussen de toetjes lag als smakelijke versiering.



Federico Mazzieri en zijn 14-jarige dochter verbleven in Voi Colonna op Sardinië toen ze getuige waren hoe een vrouwelijk personeelslid met chocoladesiroop werd overgoten en vervolgens gedurende ongeveer 30 minuten als onderdeel van het dessertbuffet op een tafel moest liggen.



De bezorgde vader deelde zijn verontwaardiging via een post op LinkedIn, waarin hij zijn afschuw en die van zijn dochter neerschreef over het objectiveren van het vrouwelijk lichaam door het hotel.



"Na een verder prachtige dag, waarin het personeel er alles aan deed om de gasten te plezieren, was ik geschokt door deze aanblik", schrijft Mazzieri, geciteerd. “’We kregen aan het zwembad een dessertbuffet voorgeschoteld, met daarbij een vrouw in badpak op de tafel. Ze lag besprenkeld met chocoladesaus tussen de gebakjes.”



Zijn veertienjarige dochter, die getuige was van de ‘vleeskeuring’, reageerde ook ontgoocheld. “Dit valt me zo hard tegen. Dit is geen land waar je als vrouw hoge ambities kan waarmaken”.



Nadat het verhaal van Mazzieri honderden reacties losgeweekt had, ging de leiding van het hotel door het stof. Ze vonden het achteraf ook een slecht idee

Reacties

27-08-2023 19:16:26 Desperado

Lid

Geen foto? Jammer!

27-08-2023 20:35:06 Mamsie

Oudgediende



En wat vond de vrouw in kwestie hiervan?

Was ze ook kwaad of is ze uren bezig geweest al die heerlijkheid op te likken?



Mmmmm chocolade, heerlijk, ik zou er mijn ziel voor kunnen verkopen aan de duivel!

