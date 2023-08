Microchip gaat Parmezaanse kaasvervalsing tegen

De Italianen proberen met een microchip ter grootte van een zoutkorrel hun beroemde Parmezaanse kaas te beschermen. Na verschillende pogingen met kaasmerken wil het Parmigiano Reggiano Consortium (PRC) met het plaatsen van de chip met een soort QR-code in de korst vervalsing voorgoed tegengaan. Voor de Italiaanse kaasmakers is het belangrijk dat hun dure product te onderscheiden valt van neppers die niet aan de strenge eisen voldoen.



De Parmezaanse kaaswielen dienen minstens 12 maanden te rijpen alvorens experts ze testen op kwaliteit. De kaas uit Parma en Reggio Emilia in het noorden van Italië heeft sinds 1996 een beschermde oorsprongsbenaming (BOB). De BOB is een wettelijk vastgelegd Europees keurmerk dat streekproducten definieert en daarmee beschermt tegen namaak. Denk aan Champagne, Griekse kalamata-olijfolie en ook de Noord-Hollandse Edammer. De chip moet de authenticiteit waarborgen, mede omdat de BOB buiten Europa niet altijd wordt erkend.



Voor die origine betaal je, maar de hoge prijs daarvan zet aan tot fraude. De jaarlijkse verkoopcijfers van echt en nep blijken elkaar wereldwijd niet ver te ontlopen. Tegenover €2,9 miljard omzet aan echte Parmezaanse, wordt voor zo’n €1,85 miljard aan nep verkocht. Iets minder dan de helft van de Parmezaanse kaas gaat de grens over. Nu de internationale export toeneemt, moet technologie de waarde van de echte Parmezaanse kaas, de boeren en hun kaasmakerij bewaken.

26-08-2023 12:37:03 Emmo

Stamgast



Vraag me af hoeveel gebroken kiezen die chip zal opleveren.

26-08-2023 13:10:18 allone

Oudgediende



Misschien ongezond vanwege het vet en het zout….?

Korsten daarentegen…



Misschien ongezond vanwege het vet en het zout….?

Korsten daarentegen…

26-08-2023 15:08:08 Mamsie

Oudgediende



En dat blijft bij mij krokant want het brood wordt in de vriezer bewaard.

En dat blijft bij mij krokant want het brood wordt in de vriezer bewaard.

Dus altijd lekker vers.

