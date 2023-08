Windesheim in Zwolle sleept ‘Windesheim’ voor de rechter: ‘Moeten stoppen met gebruik onze naam’

Als vier studenten van de Zwolse hogeschool Windesheim bij het uitzendbureau MatchWorks aankloppen om er te starten met een eigen uitzendbureau ‘Windesheim Campus Recruitment’, zegt Ronald Hilberdink meteen enthousiast te zijn. De studenten mogen van de medeoprichter van MatchWorks vanaf begin dit jaar in hun pand in Zwolle gebruik maken van het kantoor, koffie drinken en met collega’s sparren.



,,Het waren ambitieuze jongens die een onderneming begonnen en die wilde ik graag helpen tijdens hun stage. Als ze iets wilden weten over bijvoorbeeld gesprekken met bedrijven voor wie ze personeel wilden werven, mochten ze altijd bij mij komen. Ik vond het leuk om ze te helpen”, zegt Hilberdink woensdag tijdens een kort geding dat hogeschool Windesheim heeft aangespannen.



Hoe het zover kon komen? Windesheim zegt totaal niet blij te zijn met het gebruik van ‘hun naam’ door het uitzendbureau. Windesheim denkt dat MatchWorks een grotere rol heeft dan Hilberdink zegt. Zo heeft MatchWorks de naam ‘Windesheim Campus Recruitment’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert Hilberdink ook het woord bij discussies met Windesheim of de naam gebruikt mag blijven worden.



,,Wij geven onderwijs en willen niet in verband worden gebracht met een uitzendbureau”, zegt de advocaat van de hogeschool. ,,Het uitzendbureau richt zich op studenten en flyert op de campus. Het is schadelijk voor ons. De school en het uitzendbureau zijn de enige twee organisaties die de naam Windesheim dragen, maar niet direct gelieerd zijn aan het oude kerkdorp met deze naam. We hebben het eigendomsrecht.”



De advocaat benadrukt dat hogeschool Windesheim sinds 1986 bestaat en ‘een goede reputatie heeft opgebouwd’. ,,En daar wil het uitzendbureau op meeliften.” Jurist Anna Hoekstra, die Windesheim in de zaak vertegenwoordigt, zegt dat de hogeschool met de studenten ‘een andere verhouding heeft’. ,,We hebben ook een zorgplicht en zij zijn ook slachtoffer. Ze moesten een meewerkstage doen en niet een eigen bedrijf runnen.”



Tijdens de zaak geeft MatchWorks al aan vorige week Windesheim Campus Recruitment te hebben uitgeschreven. ,,De studenten hebben onlangs ook aangegeven er niet verder mee te willen”, zegt Hilberdink. Waarom hij dit niet eerder aan Windesheim liet weten? ,,Ik ben vorige week teruggekomen van vakantie.”



Hoewel MatchWorks zegt ‘Windesheim Campus Recruitment’ en ‘Windesheim CR’ niet te willen gebruiken, moet de rechter zich wel buigen over de zaak. Over twee weken volgt een uitspraak. Windesheim wil zwart-op-wit hebben dat MatchWorks de naam niet mag gebruiken en dat het bedrijf 6000 euro aan juridische kosten betaalt.



Hilberdink van MatchWorks wil juist 12.000 euro van Windesheim hebben voor zijn stagiaires, omdat de studenten met ‘Windesheim Campus Recruitment’ moeten stoppen. ,,Terwijl ze veel kosten hebben gemaakt, zoals het opzetten van een website en het kopen van een domeinnaam”, zegt Hilberdink. ,,Zij hebben dat zelf betaald en wij hebben er met MatchWorks geen geld ingestopt of iets aan overgehouden.”

