Reclameschermen in Bagdad op zwart vanwege vertoonde pornovideo na hack

In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben de autoriteiten alle grote reclameschermen op straat uitgeschakeld. Aanleiding is een hack waarbij op een van de schermen porno was te zien.



Het display waarop de expliciete beelden werden vertoond, staat op een druk kruispunt in het centrum van de stad. Een anonieme bron vertelt aan persbureau AFP dat de pornovideo minutenlang te zien was voordat werd besloten om de stroomkabel door te knippen.



De hacker die de video op het scherm plaatste is gearresteerd. De man zou een conflict over geld hebben gehad met het bedrijf achter de displays. De schermen zijn buiten gebruik tot het onderzoek naar de hack is afgerond.

24-08-2023 12:46:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.662

OTindex: 91.802

Het is raar maar in Bagdad daar Magdad!

