24-08-2023 10:21:27

Grapje natuurlijk. Dit is elk jaar zo. Misschien nu een beetje erger dan anders dankzij el Niño Een aantal jaren terug voer ik met een bak uien van Nieuw Zeeland (Tauranga) naar West-Europa (Vlissingen, Sheerness). Dat ging via Panama. Een paar dagen na vertrek kregen we het verzoek na te cijferen of het voordeliger was via de Magellaan , want de vertraging wegens laagwater in Panama was opgelopen tot een week (6 à 7 dagen). Dat was het niet. Het zou zo zijn als we direct van Tauranga naar de Magellaan zouden zijn gegaan, maar we waren al te ver op de Pacific.Overigens, bij aankomst Panama was de congestie al weer grotendeels over.Met andere woorden: veel geschreeuw om niets. En dat er een zootje schepen op de ree liggen? Die liggen er altijd. Die liggen niet alleen te wachten op een passage. Er zijn ook andere redenen.