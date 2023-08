Fries dorpje in rep en roer om vermist stinkdier Otto

Een dierenparkje in het Friese Stiens is sinds maandagochtend een bewoner armer. Een stinkdier dat met de naam Otto door het leven gaat is vermist. Waarschijnlijk is hij ontsnapt nadat iemand een deurtje heeft open laten staan.Eigenaar Robin Heida werd maandagochtend gebeld dat er een diertje langs een tuin van een omwonende liep. "Ik ben toen meteen in de kleren geschoten en in de auto gestapt" vertelt Heida aan de Leeuwarder Courant. "Zijn hok stond nog open en toen dacht ie: ik pak mijn kans."Het is niet de eerste keer dit jaar dat er een bijzonder dier vermist raakt. In maart speurden inwoners van 's-Gravenzande naar drie vermiste stokstaartjes.Het vermoeden is dat Otto een weiland in gevlucht is. "Het gras en de beplanting was platgelopen. We hebben dat spoor gevolgd, maar liepen steeds een rondje door het weiland. Ik denk dat Otto dat ook gedaan heeft”, zegt zijn baasje tegen de krant. Toch werd het dier niet gevonden. "Met stokken en een hond liepen we door het struikgewas, maar het mocht helaas niet baten.”Dinsdagavond wordt er opnieuw druk gezocht naar het beestje. Met behulp van speurhonden van stichting ASAR en een warmtelamp hopen ze hem gauw te vinden.