Haast onherkenbare Ferrari verkocht voor duizelingwekkend bedrag

Bijna 2 miljoen euro. Zoveel werd er betaald voor deze zeldzame Ferrari uit 1954, of wat daar nog van over is. Een anonieme bieder legde er 1,875 miljoen dollar voor neer bij een veiling van Sotheby's in Californië.Er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel voor de nieuwe eigenaar van de Ferrari 500 Mondial. Een schroothoop, meer is er eigenlijk niet over van de zeldzame raceauto, waarvan er indertijd slechts dertien zijn gemaakt.De auto dankt zijn legendarische status mede aan oud-coureur Franco Cortese (1903 - 1986). Enkele jaren voor de productie ervan had hij het Italiaanse automerk zijn eerste overwinning ooit bezorgd bij een Grand Prix. Met een Ferrari 125 Spyder kwam hij op 1 juni 1947 als eerste over de streep in Rome.Aan de hand van het chassisnummer op de verroeste Ferrari 500 Mondial is bekend dat Cortese ooit eigenaar was van deze auto.De auto was onderdeel van een schuurvondst, die bestond uit totaal twintig Ferrari's. De afgelopen tien jaar stonden die stof te verzamelen in de Amerikaanse staat Indiana, nadat ze eerder waren opgeslagen in Florida. Volgens veilinghuis Sotheby's is er sinds begin jaren 90 met geen van de twintig Ferrari's gereden.De verkochte Ferrari 500 Mondial zou de afgelopen vijftig jaar niet meer van eigenaar zijn gewisseld. Erg veel liefde heeft die duidelijk niet gehad. De auto is dan ook duidelijk toe aan een grondige renovatiebeurt en dat zal de nieuwe eigenaar vermoedelijk geen windeieren leggen.Ook al werd de verwachte opbrengst van 1,1 miljoen dollar ruimschoots overschreden, in gerestaureerde toestand is de Ferrari 500 Mondial vele miljoenen waard. In 2018 wisselde zo'n auto voor het laatst van eigenaar bij een openbare veiling: toen voor 4,5 miljoen dollar.Op de site van Sotheby's staan alle foto's van de verschrote Ferrari 500 Mondial.