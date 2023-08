Dit hotel vol bedwantsen, schimmel en bloedvlekken is het slechtste hotel van Amsterdam

Bedwantsen, een vieze onderbroek in de kast en een enorme bloedvlek op het tapijt. Klinkt niet per se als leuke kenmerken voor een hotel, toch? Het New Century Hotel in Amsterdam krijgt een 3,1 op Booking.com, en is daarmee het hotel met de slechtste reviews op de boekingssite. Twee toeristen schakelden zelfs een televisieprogramma over oplichting in voor hun verblijf in dit hotel.



Het Zwitserse stel vroeg de hulp van het Duitse Achtung Abzocke. Volgens Het Parool bezochten Patricia en Pascal Nauer afgelopen januari het hotel in het Amsterdamse Osdorp. Ze waren meteen teleurgesteld. In de kamer zou een losse stroomkabel hebben gehangen, rond de raamkozijnen zagen ze schimmel en in de muren zaten volgens het stel gaten. Ook vonden ze twee sokken van de vorige gasten en lagen er resten McDonald's onder het bed.



Volgens Patricia zat er in de gang "een bloedvlek alsof een vrouw een kind gebaard had". Toen het stel klaagde bij de balie kregen ze een fles wijn. Het reisbureau waarmee het stel had geboekt, was niet bereikbaar dus zochten Patricia en Pascal diezelfde dag zelf nog een nieuw hotel. En stuurden ze een e-mail naar het programma Achtung Abzocke.



De presentator vloog meteen naar Amsterdam en boekte een kamer in het hotel. Die aflevering, waarin een medewerker met de viezigheid wordt geconfronteerd, was afgelopen donderdag op het Duitse Kabel Eins te zien.



Het Parool sprak met een redactielid van het programma. “We hebben geprobeerd het hotel één dag te laten sluiten, vanwege die schimmel alleen al. Dat is niet gelukt. Niemand voelt zich verantwoordelijk. De manager en eigenaar zijn onbereikbaar, en ook geen van de autoriteiten in Amsterdam, zoals de gemeente, voelt zich verantwoordelijk.”



Het hotel krijgt al jarenlang slechte reviews. "Rondom het hotel heel veel zwerfvuil, blikjes, flessen, vuilniszakken, sigarettenpeuken, vieze vloerbedekking op gang en kamer, sigarettengeur op de kamer en sigarettenas op de grond, douche vies", is een van de reviews.



Een andere review is niet positiever. "Ontzettend smerig tapijt, verboden te roken maar alles ruikt naar rook, naast een McDrive die 24/7 open is dus ook geluidsoverlast, bedwantsen, geen nieuw wcpapier en douchegel bij aankomst (beiden aangebroken, hooguit 5ml douchegel uit een potje die gebruikt was door de vorige huurder). Onder het bed allemaal troep, had ik al bedwantsen gezegd?"

