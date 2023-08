Smaak champagne verandert door klimaatverandering

De smaak van champagne kan voorgoed veranderen door de impact van klimaatverandering in de Franse champagnestreek. Een rapport van S&P Global laat zien dat de ernstige droogte en hitte in Frankrijk de productie aanzienlijk belemmeren. Sommige kenners beweren zelfs al dat de smaak anders wordt.



De trend is bekend onder wijnboeren, die zich hierover zorgen maken, zegt Edger Groeneveld, maître-sommelier en bestuurslid bij het Nederlands Gilde van Sommeliers. 'Dit is niet iets wat in één dag gebeurt, er gaan tientallen jaren overheen. Wijnboeren maken zich zorgen en zijn hier ook echt mee bezig.'



Groeneveld legt uit dat voor champagne een 'cool climate regio' ideaal is. 'Hier zijn de druiven ook op aangepast. Pinot noir loopt bijvoorbeeld vroeg uit en rijpt ook vroeg. Maar de warmte en de hoge temperaturen vragen om ander werk in de wijngaard. Druiven ontwikkelen meer suikers door de hitte, wat resulteert in meer alcohol.'



Deze veranderingen beperken zich volgens Groeneveld niet alleen tot de Franse champagnestreek. 'We zien dit in heel Europa', zegt de sommelier. 'In de cava-regio in Spanje hingen de druiven als rozijnen aan de stokken, midden in de zomer.'



Wat betreft de kostbaarheid van champagne, merkt Groeneveld op dat er al een tekort is aan champagne. 'In de Champagne wordt voornamelijk gewerkt met reservewijnen. Champagne is vaak non vintage - dit zijn wijnen die ze blenden uit meerdere jaren. De verandering is nu nog niet zo erg, dat je dit heel goed kunt proeven. Misschien in het klein.' Bijvoorbeeld, een wijnboer die eerder oogst, waardoor de druiven nog wat onrijp zijn. 'Dat zou je kunnen terug proeven in de champagne.'



Toch blijft de kwaliteit van champagne volgens Groeneveld nog steeds heel erg goed. 'Maar het is wel degelijk verstandig om naar de toekomst te kijken.'



Voor Nederland zou de verandering in het klimaat wél positief kunnen zijn. 'We zijn best hard op weg met kwalitatief mooie wijnen. En het is een feit dat druiven beter rijp worden, dus voor ons is de verandering in die zin positief voor de wijnboer', aldus Groeneveld.

