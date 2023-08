Politie breekt alcoholcontrole al na vijf minuten af om opmerkelijke reden

De politie in Velsen-Zuid hield vrijdagnacht een wel heel korte alcoholcontrole. Binnen vijf minuten werden er maar liefst drie aanhoudingen verricht en was er geen enkele agent meer over om de controle voort te zetten. Die werd daarop gestaakt, meldt de politie.



De politie voerde bij vier automobilisten een alcoholcontrole uit en hiervan bleken er drie onder invloed te zijn. Omdat alle agenten bezig waren met de afwikkeling hiervan, was er niemand meer over om verder te gaan met de controle.



Een 25-jarige man uit IJmuiden, bleek te veel te hebben gedronken en kon hij geen geldig rijbewijs laten zien. Dit bleek te komen doordat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard vanwege een eerdere aanhouding wegens rijden onder invloed.

Reacties

13-08-2023 11:07:42 BatFish

Meer agenten op af sturen dus. Kennelijk is die route populair bij zuipschuiten.

13-08-2023 11:19:45 allone

Quote:

Omdat alle agenten bezig waren met de afwikkeling hiervan, was er niemand meer over om verder te gaan met de controle. duurt die afwikkeling de hele nacht, dan? duurt die afwikkeling de hele nacht, dan?

13-08-2023 11:43:36 Mamsie

Raar verhaal....

13-08-2023 12:19:07 Mamsie

@Emmo : Absoluut!! Ik persoonlijk ben ook een beetje raar en met mij nog enkele anderen. Dus ik ben hier ook helemaal op mijn plek, hihihi

