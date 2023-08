Beer hangt ongewenste bruiloftsgast uit en plundert toetjestafel

De bruiloft van de Amerikaanse Cailyn en Brandon uit Colorado is niet helemaal gelopen zoals gepland. Tijdens de plechtigheid die buiten plaatsvond kwam er een stortregen voorbij en tot overmaat van ramp werd vervolgens het dessertbuffet geplunderd door een hongerige beer.



Het koppel had de bruiloft tot in de puntjes gepland maar op de uiteindelijke dag liep het allemaal even anders. Vlak voor de twee hun geloften zouden uitwisselen, brak er een enorme regenbui los, vertelt het stel tegen KUSA-TV. "Al onze gasten waren doorweekt, maar het was fantastisch", vertelt de bruid.



Daarmee waren de verrassingen tijdens de dag nog niet voorbij. Tijdens de receptie besloot een beer zichzelf uit te nodigen om zichzelf tegoed te doen aan de desserts. Het hongerige dier propte zichzelf vol met alle zoetigheid die bedoeld was om de gasten na het diner nog even mee te fĂȘteren. "Het gebeurt niet vaak dat je een beer op de toetjestafel ziet zitten die vervolgens alles opeet."



Al met al zijn de bruid en bruidegom nog steeds blij met hun huwelijksdag en noemen ze het zelfs "de perfecte bruiloft". "Het leven gaat niet altijd zoals je plant, maar het gaat erom hoe je daar samen mee omgaat."

Al onze gasten waren doorweekt, maar het was fantastisch het zal je gastvrouw maar wezen

Het was vast bere-gezellig

Een ding is duidelijk; het was geen dertien-in-een-dozijn bruiloft.

Hopen voor dit bruidspaar dat ze nog vele jaren samen herinneringen hieraan kunnen ophalen en er vrolijk om kunnen lachen!

