Moederkoorn in het graan, dat is dodelijk nieuws

AALTEN - Moederkoorn, doet dat een belletje rinkelen? Bij jou misschien niet, maar bij boeren en natuurbeheerders wél. En hard ook, want moederkoorn is een vervelende schimmel die de graanoogst flink kan verpesten én potentieel dodelijk is voor mens en dier. In Aalten dook de schimmel deze zomer op in een veld vol rogge.

Eens in de zoveel tijd steekt moederkoorn de kop op en dan zijn de rapen gaar. De schimmel groeit sneller bij vochtig en warm weer en is vrij eenvoudig te herkennen aan bruin- tot paarskleurige uitsteeksels aan het graan. Die uitsteeksels zijn drie tot vier centimeter lang.



Boeren wisten ook vroeger al dat moederkoorn slecht nieuws is. De schimmel bevat namelijk het giftige ergotamine. En dat goedje levert je darmkrampen en doorbloedingsproblemen op. Dat laatste kan je zelfs vingers en tenen kosten, want die sterven dan langzaam af. Moederkoorn kan zelfs fataal zijn als het in aanzienlijke hoeveelheden in brood terecht komt.



In het verleden hadden met name bewoners van het platteland te maken de schimmel, met alle symptomen van dien. Toch werd moederkoorn ook gebruikt om weeën op te wekken of een nageboorte te versnellen. Ook staat moederkoorn aan de basis van wat uiteindelijk de psychedelische drug LSD werd.



De gemeente Aalten bevestigt dat er melding is gedaan van de vondst van moederkoorn op een perceel in het Loohuisbos. "Maar wij zijn geen eigenaar van die grond. We hebben het doorgegeven aan Natuurmonumenten, want die zijn wél de eigenaar", zegt een gemeentewoordvoerster.

Natuurmonumenten laat weten dat moederkoorn is aangetroffen in een vijf hectare metend perceel, waarin verschillende gewassen staan. "Dat perceel is in erfpacht en met de pachter is afgesproken dat de gewassen worden vernietigd", aldus een woordvoerster van Natuurmonumenten. De organisatie noemt de vondst van moederkoorn 'vrij zeldzaam'.

