Schip voltooit proefvaart op brandstof gemaakt van koeienmest

Een groep van zeven bedrijven heeft een succesvolle proef afgerond met vloeibaar biomethaan (LBM) afkomstig van rundveemest als scheepsbrandstof op het binnenlandse LNG-aangedreven schip Ise Mirai in Ise Bay. Dit markeert het eerste gebruik door Japan van koolstofneutrale LBM afkomstig van biomassa.Aan het project werkten Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Air Water Inc., Techno Chubu Company, Kyoudou Kaiun Co., MOL Coastal Shipping, Cenergy Co. en IHI Power Systems Co. mee.De proef werd uitgevoerd op basis van een memorandum van overeenstemming (MoU) dat in februari 2023 werd ondertekend tussen MOL en Air Water, met medewerking van andere betrokken partijen.Er werd besloten om koeienmest te gebruiken om bio-LNG te makenIn de proef leverde Air Water LBM geproduceerd uit rundveemest in de Tokachi-regio van Hokkaido als onderdeel van een technologieontwikkelings- en demonstratieproject dat is aangenomen door het Japanse ministerie van Milieu. LBM heeft als voordeel dat het door de bestaande binnenlandse LNG-toeleveringsketen kan worden getransporteerd. Daarnaast kan truck-to-ship bunkering worden voltooid met behulp van bestaande LNG-tankwagens en kan LBM door het bestaande schip (Ise Mirai) worden gebruikt als scheepsbrandstof.LBM wordt gemaakt met biomethaan dat wordt gegenereerd uit biogasinstallaties van zuivel, vloeibaar gemaakt bij ongeveer -160 °C, waarbij het hoofdbestanddeel, methaan, wordt gescheiden en geraffineerd. Methaan kan worden samengeperst tot 1/600e van zijn volume wanneer het vloeibaar wordt gemaakt, waardoor het op grote schaal kan worden getransporteerd. Het is ook een koolstofneutrale binnenlandse energiebron omdat het wordt gemaakt van rundveemest.LNG-brandstof zal naar verwachting de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met ongeveer 25 procent verminderen in vergelijking met conventionele stookolie, maar verdere vermindering van de CO2-uitstoot kan worden verwacht door het gedeeltelijke gebruik van LBM, een koolstofneutrale energiebron. Omdat het hoofdbestanddeel van zowel LBM als LNG methaan is, kunnen bovendien de bestaande LNG-toeleveringsketens worden gebruikt.Het gebruik van LNG is niet zonder nadelen, met name wat betreft methaanslip. Voirrey Blount, Admiralty Manager bij het internationale advocatenkantoor Reed Smith, ziet echter wel de voordelen van het gebruik van koeienmest om bio-LNG te maken."LNG wordt al lang aangeprezen als een alternatieve brandstof en het vermindert de CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele zware stookolie", zegt Blount. 'Een groot probleem met het gebruik van LNG is echter methaanslip. Dit is waar onverbrand methaan via de schoorsteen in de atmosfeer ontsnapt. Methaan is een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de stijging van de wereldwijde temperatuur sinds de industriële revolutie.'Blount voegt toe: 'Door afval te gebruiken om het bio-LNG te creëren, in plaats van aardgas dat uit de aarde wordt gewonnen, zal de totale koolstofvoetafdruk van het proces waarschijnlijk aanzienlijk worden verminderd. Het voorkomt ook dat grote hopen mest in opslag zitten en methaan produceren terwijl het ontleedt. Bovendien kan mest een zeer negatief effect hebben op de lokale omgeving door de overtollige voedingsstoffen die in rivieren en meren sijpelen.''Soortgelijke technologie wordt al gebruikt voor experimenten om tractoren, vrachtwagens en stroom voor huizen aan te drijven. Nu de infrastructuur voor LNG al aanwezig is, lijkt de overstap naar bio-LNG een eenvoudige stap in de zoektocht om de koolstofvoetafdruk van de scheepvaart te verminderen," concludeert Blount.