Italiaan doodgedrukt door duizenden vallende kazen

In de Noord-Italiaanse regio Lombardije is zondag een 74-jarige kaasmaker tragisch overleden nadat hij werd verpletterd door zijn eigen kazen. Een plank brak af, waarna ook de rest instortte en duizenden kazen van elk 40 kilo naar beneden vielen. Hij werd na een nacht zoeken door de brandweer en andere hulpdiensten gevonden.



De eigenaar van de zuivelfabriek, Giacomo Chiapparini, was aan het werk in het magazijn toen de plank het begaf. Het gelijknamige bedrijf - Chiapparini - produceert sinds 2006 Grano Padano. Volgens Italiaanse media was Chiapparini op dat moment bezig met een schoonmaakmachine. Een medewerker die de klap hoorde, sloeg direct alarm.



Het ongeval vond zondagavond rond negen uur plaats. Ongeveer twintig brandweerlieden uit Bergamo, Treviglio, Romano en Dalmine, de carabinieri, hondeneenheden en andere hulpdiensten werkten de hele nacht door om de man te vinden. De kazen en planken moesten volgens de brandweer met de hand worden verplaatst om de onfortuinlijke man te bevrijden. Dat duurde zeker twaalf uur.



Voor de kaasmaker kon geen hulp meer baten. Kort voor negen uur ‘s ochtends werd zijn lichaam gevonden. Chiapparini, die door zijn buren wordt omschreven als een ‘gulle man en harde werker’, had met de eerdere verdwijning van zijn zoon al een zwaar verlies geleden, schrijft de Italiaanse krant Il Giorno.



In zijn pakhuis in het stadje Romano di Lombardia, ten zuiden van Bergamo, lagen in totaal 25.000 kaaswielen. Ze lagen te rijpen op metalen rekken van ongeveer tien meter hoog. Er wordt nog onderzocht hoe de boel precies heeft kunnen instorten.

Reacties

09-08-2023 17:26:28 Kooldioxide









Nog altijd minder erg dan 1000 vallende Kezen.

09-08-2023 17:27:26 allone









Quote:

Giacomo Chiapparini (74), was aan het werk in het magazijn ... Het ongeval vond zondagavond rond negen uur plaats. Wat een toewijding, en wat een triest ongeval. Je kunt wel zeggen dat hij in het harnas gestorven is.

Hoe kan een zoon zomaar verdwijnen?

En wat tragisch voor de overgebleven familieleden.. Wat een toewijding, en wat een triest ongeval. Je kunt wel zeggen dat hij in het harnas gestorven is.Hoe kan een zoon zomaar verdwijnen?En wat tragisch voor de overgebleven familieleden..

