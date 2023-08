Recordtemperaturen doen bizarre kledingtrend ontstaan in Chinese straatbeeld

Om hun huid te beschermen tegen de brandende zon dragen steeds meer Chinezen een ‘facekini’: een soort muts die het volledige hoofd bedekt, met gaatjes voor ogen, neus en mond. De facekini was als modeverschijnsel aanvankelijk enkel op Chinese stranden te zien, maar is nu ook in het Chinese straatbeeld in opmars.In het verzengende Peking zijn ‘gezichtskini’s’ het hipste modeverschijnsel, nu de temperaturen in de Chinese hoofdstad records verbrijzelen. Vandaag en morgen bereikt de luchttemperatuur er 35 graden, maar vermits grote steden als hitte-eiland gelden, schurkt de gevoelstemperatuur wellicht tegen de 40 graden aan. Eerder deze zomer, op 22 juni, werd in Peking een temperatuur van 41,1 graden Celsius gemeten. Daarmee was het de warmste junidag sinds het begin van de metingen. Maar het kan nog warmer: in het noordwesten van het land gaf het kwik onlangs liefst 52,2 graden aan – de hoogste temperatuur die ooit in China is gemeten.Chinezen proberen zich intussen op allerlei creatieve manieren tegen de brandende zon en hitte te beschermen. Ze hebben draagbare ventilatoren bij, dragen hoeden met ingebouwde ventilatoren en bedekken zich zo veel mogelijk om niet te verbranden. Veel mensen in Oost-Azië hebben een lichte huidtint; zonnebeschermingsproducten zijn in dat geval cruciaal. Bovendien wordt een gebruinde huid in China geassocieerd met arme landbouwers die urenlang moeten zwoegen in de zon. Een zo bleek mogelijke huidskleur is dus een statussymbool onder mondaine Chinezen.Die afkeer van een gebruinde huid verklaart het succes van de ‘facekini’: een soort badmuts die over het volledige hoofd getrokken wordt, met gaten voor ogen, neus en mond.De facekini is oorspronkelijk ontworpen om zwemmers en strandgangers te beschermen tegen de zon, kwallenbeten en algen. Het strandaccessoire werd uitgevonden door Zhang Shifan, een voormalige accountant uit de Chinese kuststad Qingdao, in 2004. Het masker is gemaakt van een rekbare stof die vaak in badpakken wordt gebruikt. Facekini’s worden meestal gedragen in combinatie met andere zonbeschermende kleding, zoals bodysuits met lange mouwen en uv-werende jassen. Het item werd vanaf 2004 een lokaal succes op de stranden in Qingdao en verspreidde zich in de jaren nadien naar andere regio’s in China. Rond 2017 pikte het Westen de (strand)modetrend op.Toen Shifan in 2019 nieuwe modellen lanceerde die het hele lichaam bedekken, niet alleen het gezicht en de nek, kreeg de populariteit van de facekini een nieuwe boost. Het werd vooral gedragen door strandgangers en badgasten, maar sinds de temperaturen in China de laatste weken de pan uit swingen, duikt het strandmode-item ook steeds vaker op in het straatbeeld.