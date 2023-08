Elke romantische liefde is na anderhalf jaar over

"Als je net verliefd bent, barst je bijna uit elkaar van levenslust. In de hersenen komt dopamine vrij. Dat werkt als een pepmiddel, het zorgt ervoor dat je de wereld door een roze bril bekijkt. Die ene persoon op wie je verliefd bent is betoverend anders, ruikt verrukkelijk en zegt geweldige dingen!"



Wetenschapsjournalist Werner Bartens heeft zich verdiept in de liefde en ook in de stofjes die daarbij vrij komen. "Die romantische liefde duurt natuurlijk niet eeuwig. Na zo’n anderhalf jaar komen deze stofjes niet meer in grote hoeveelheden vrij, dan gaat het achteruit met de seksdrive," zegt hij tegen NRC. Na vier jaar, vertelt hij opgewekt, wordt het fysiologisch dieptepunt bereikt. „Dat is ook de reden dat veel jongeren na zo’n vier of vijf jaar stoppen met hun relatie. Ze kunnen niet accepteren dat de romantische liefde voorbij is. Er is dus sprake van een ‘four year itch’ in plaats van een ‘seven year itch’.”



Vroeger hield een relatie dan toch stand. Omdat er geen keus was. Er was geen geld om te scheiden en het was zeer ongepast. In sommige kringen kwam je van scheiden zelfs voor eeuwig in de hel.



Maar dat is nu anders. De hel is opgeheven en geld is er vaak voldoende om te scheiden. En daarom houden veel relaties geen stand.



"Mensen trouwen niet meer vanwege een romantisch ideaal of om een gezamenlijke verplichting aan te gaan. Het huwelijk wordt steeds vaker beschouwd als een individualistisch project. Men denkt: wat kan ik eruit halen? Als het niet meer past, dan houdt men ermee op."



Maar het kan wel: met elkaar gelukkig blijven. "De sfeer binnen een relatie kan worden vergiftigd door onverschilligheid, liefdeloosheid of een gebrek aan aandacht voor de ander. Je moet die genadeloze blik op de ander vermijden en je vooral richten op wat je samen hebt. Het gaat erom het ‘innerlijke vuur’ voor de ander te laten branden. Daarom is het belangrijk te blijven praten, vooral over de dingen die niet goed gaan. De kern daarbij is dat je dat doet met wat ik noem een liefdevolle kijk op de ander. Dat vereist grootmoedigheid en welwillendheid, je moet dan ook soms bereid zijn jezelf te veranderen. En samen nieuwe dingen doen is belangrijk. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat je samen de Himalaya gaat beklimmen, je kunt ook samen boodschappen doen voor de buurman. Als je maar verbindende ervaringen met elkaar opdoet."

Romantische verliefdheid is iets anders dan liefde

En het hele leven is individualistisch in die zin, dat iedereen het centrum van zijn eigen universum is.

Aangezien iedereen anders is, neemt iedereen beslissingen op verschillende manieren en om verschillende redenen.

Het principe van uitgehuwelijkt worden door mensen die meer ervaring en wijsheid hebben als een jong-volwassene, is nog niet zo slecht. En de uitdrukking van een (gelukkig) Indiaas getrouwd echtpaar, dat in het westen de liefde belangrijk is voor het huwelijk, en in India na het huwelijk, zit er niet helemaal naast.

