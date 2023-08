Vorkhefchauffeur stuit op unieke ‘One Ring’ Magic-kaart en verkoopt hem voor 2 miljoen dollar aan Post Malone

Brook Trafton, een vorkhefchauffeur uit het Canadese Toronto, schrok zich een hoedje toen hij de inhoud van een nieuw gekocht pakje Magic: The Gathering (MTG)-kaarten bekeek. Hij was de nieuwe eigenaar van de unieke 'One Ring'-kaart, die hem uiteindelijk 2 miljoen dollar opleverde.“Het is een droom die werkelijkheid is geworden”, zegt Trafton tegen de BBC. “Ik was overweldigd door emoties. Hoe is het mogelijk dat mij zoiets krankzinnigs overkomt?” De geluksvogel belde na zijn ontdekking de winkel op waar hij het pakje kaarten had gekocht, maar ze geloofden hem niet en drukten hem weg.Trafton wilde het wel van de daken schreeuwen, maar vertelde zijn vondst aan niemand, niet eens aan zijn familie en vrienden. Hij moest eerst een veilige opbergplek vinden. “Ik belde zo ongeveer elke bank op die ik kon bedenken om een bankkluis te huren waar ik binnen een halfuur gebruik van kon gaan maken.” Dit lukte en hij nam ook dezelfde dag nog een advocaat in de arm om de verkoop van het topstuk in goede banen te leiden.Trafton had al verschillende biedingen binnen, toen hij een belletje kreeg op zijn werk. Het was de wereldberoemde rapper Post Malone, die geïnteresseerd was in de kaart. De muzikant gaf eerder al 800.000 dollar uit aan een andere zeldzame MTG-kaart en was bereid liefst 2 miljoen dollar (ongeveer 1.800.000 euro) te betalen voor de unieke