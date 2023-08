Duitse roker mist fluitsignaal en springt op rijdende ICE

In Duitsland is een man op een rijdende ICE-trein gesprongen toen hij na een rookpauze het fluitsignaal had gemist en op het perron was achtergebleven. De hogesnelheidstrein trok op tot 160 kilometer per uur, totdat de machinist gewaarschuwd werd en de trein liet stoppen.



De man zat maandag in de ICE van Dortmund naar Wenen. Bij een stop in Plattling, voor de Duits-Oostenrijkse grens, besloot hij buiten een sigaret te gaan roken. De man miste vervolgens het sluiten van de deuren. Toen de trein wegreed, sprong hij op de koppeling tussen de twee treindelen.



Mensen in de trein ontdekten de levensgevaarlijke situatie en sloegen alarm. De machinist remde extra langzaam af om zo min mogelijk geschud te veroorzaken en de man niet nog meer in gevaar te brengen.



Op het volgende station werd de man opgewacht door de politie. Er is aangifte tegen hem gedaan. Of hij de reis daarna heeft voortgezet, is niet bekend.

