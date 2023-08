De supermarkt bedondert je met peperdure ontdooide visfilets

Stel, je hebt zin in een lekkere kabeljauwfilet. Op de visafdeling van de supermarkt liggen plastic bakjes waar met grote letters 'verse vis' op staat. Maar in de kleine lettertjes achterop staat 'ontdooid product'. Is er dan nog verschil met de ingevroren vis die voor minder dan de helft van de prijs in de diepvries ligt?



We zullen je uit de droom helpen: nee, het is precies hetzelfde product. Het KRO-NCRV-programma Keuringsdienst van waarde heeft dit uitgezocht. De 'verse' vis is mogelijk al een half jaar geleden gevangen en ingevroren in Noorwegen, en richting China verscheept. Daar is de kabeljauw ontdooid, gefileerd en wederom ingevroren, voordat de filet uiteindelijk in het versvak van je lokale supermarkt belandt.



Supermarkten en leveranciers doen heel schimmig over dit proces. Mogelijk is je 'verse' visje al meerdere keren ontdooid. Het kabeljauwseizoen loopt van juni tot december en door de vis in te vriezen is er ook in het laagseizoen voldoende voorraad. “De consument wil eigenlijk ‘altijd’ kabeljauw eten tegen een gunstige prijs. Hierdoor kijken ze eerder naar de prijs dan naar de kwaliteit van de vis”, zegt visspecialist Nico Waasdorp in Keuringsdienst van waarde.



De term 'vers' is niet wettelijk vastgelegd. Je mag meermaals ontdooide vis die lang geleden is gevangen dus gewoon 'vers' noemen. Diepvriesvis kost zo'n 10 tot 14 euro per kilo, terwijl de zogenaamde verse vis minstens 24 euro per kilo kost. Het enige verschil is dat de supermarkt deze 'verse' vis voor jou heeft ontdooid. De smaak van de ontdooide vis verdwijnt ook nog eens omdat de vis in het plastic bakje te snel uitdroogt.



Chefkok Jonnie Boer haalt haar vis altijd bij de vishandel. Maar als ze moet kiezen tussen ontdooide supermarktvis of diepvriesvis, dan zou ze toch voor de diepvriesvis gaan. “Laat het langzaam ontdooien”, geeft ze nog als tip.

Reacties

02-08-2023 12:20:33 vaughn

Senior lid

WMRindex: 392

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Jonnie Boer is geen zij /ze / haar, maar een hij / hem.

02-08-2023 12:37:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.553

OTindex: 91.616

Dat wist ik al jaren.....

02-08-2023 14:08:00 Buick

Erelid



WMRindex: 4.174

OTindex: 1.024

Vis moet je niet bij de supermarkt kopen.



02-08-2023 14:44:17 Buick

Erelid



WMRindex: 4.174

OTindex: 1.024



@Emmo , lang geleden Hollandse nieuwe bij de supermarkt gekocht en die was niet lekker en ook in die tijd een onderzoek, dat er bij de supermarkt vis meer bacterien voorkwamen dan bij de visboer.

02-08-2023 15:24:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.533

OTindex: 22.307

@Buick : Toch zijn alle Hollandse nieuwe haringen ingevroren geweest, ook die van de visboer. Dat is tegenwoordig een vereiste tegen de "haringworm". Een parasiet die vroeger veel voorkwam en problemen gaf. Alle haringen moeten daarom meteen aan boord worden diepgevroren. Dat doodt die parasiet. Anders mogen ze niet op de markt worden gebracht.

02-08-2023 15:30:07 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 160

OTindex: 11

Wnplts: Delft





Mijn (Scheveningse) stiefvader was vroeger visser geweest. Hij vertelde me dat de zgn "nieuwe" haring, die vanuit de koelhuizen verkocht worden, door de Scheveningers "koelhuis-maatjes" genoemd werden.



Er is een groot verschil in smaak en textuur tussen èchte nieuwe haring, en koelhuismaatjes. De echte nieuwe heeft een stevige bite, de koelhuis-variant is een stuk slapper. De nieuwe haring werd op Scheveningen ook wel groene haring genoemd.



En de naam "Hollandse" Nieuwe? De nieuwe haring wordt al jaren bij Ierland en Denemarken gevangen. Het enige Hollandse er aan zit, is dat het in Holland aan de wal gebracht wordt.



Laatste edit 02-08-2023 15:37 @Buick : De naam "Hollandse Nieuwe" wordt al jaren onterecht gebruikt. De echte Hollandse Nieuwe wordt in mei/juni aan land gebracht, de eerste vaatjes worden verkocht aan hotels enz. Daarna kan het gekocht worden bij viswinkels en -karren. De volgende ladingen haring worden in koelhuizen gelegd. Later worden ze van daar uit weer naar de viswinkels gebracht. In de koelhuizen wordt de haring gekoeld/ingevroren.Mijn (Scheveningse) stiefvader was vroeger visser geweest. Hij vertelde me dat de zgn "nieuwe" haring, die vanuit de koelhuizen verkocht worden, door de Scheveningers "koelhuis-maatjes" genoemd werden.Er is een groot verschil in smaak en textuur tussen èchte nieuwe haring, en koelhuismaatjes. De echte nieuwe heeft een stevige bite, de koelhuis-variant is een stuk slapper. De nieuwe haring werd op Scheveningen ook wel groene haring genoemd.En de naam "Hollandse" Nieuwe? De nieuwe haring wordt al jaren bij Ierland en Denemarken gevangen. Het enige Hollandse er aan zit, is dat het in Holland aan de wal gebracht wordt.

02-08-2023 15:38:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.553

OTindex: 91.616

Héél lang geleden stond ik te aarzelen in de supermarkt bij de "verse" voorverpakte haring. Totdat ik in een van die verpakkingen een klein wurmpje op de haring zag kronkelen.

Sindsdien aarzel ik niet meer.... ik loop er resoluut voorbij!

02-08-2023 15:43:10 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 160

OTindex: 11

Wnplts: Delft

Het zijn niet alleen supermarkten die de boel belazeren. Producenten kunnen er ook aardig wat van. Iglo bijvoorbeeld met hun lekkerbekjes.



Een lekkerbekje is van oudsher gemaakt van een hele visfilet (kabeljauw). Dus uit 1 vis heb je 2 filets, dus 2 lekkerbekjes. Later is men wijting gaan gebruiken, dat was goedkoper, maar had je nog steeds 2 lekkerbekjes uit 1 wijting.



Nu zou je dus denken dat een bekende producent zoals Iglo ook volgens dit principe werkt, maar helaas is dat niet zo. Op de verpakking van de Iglo Lekkerbekjes staat in kleine letters vermeld "samengesteld uit stukjes vis". Met andere woorden men legt dus bij Iglo stukjes vis in een soort visfilet vorm, en noemt het dan een lekkerbekje...



Ga maar eens een lekkerbekje halen op de markt of bij een andere viskraam. Je zal ze daar ècht geen stukjes vis bij elkaar zien leggen om zodoende een lekkerbekje bij elkaar te puzzelen...



En als het een hele goede viskraam is, dan zul je zien dat de vis er ter plekke wordt gefileerd, en dan heb je echte lekkerbekjes!

02-08-2023 15:45:08 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 160

OTindex: 11

Wnplts: Delft

@Mamsie : Nou, dat wurmpje was in ieder geval wèl vers...

02-08-2023 15:48:20 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 160

OTindex: 11

Wnplts: Delft

@BatFish :

: Toch zijn alle Hollandse nieuwe haringen ingevroren geweest, ook die van de visboer. Dat is tegenwoordig een vereiste tegen de "haringworm". Een parasiet die vroeger veel voorkwam en problemen gaf. Alle haringen moeten daarom meteen aan boord worden diepgevroren. Dat doodt die parasiet. Anders mogen ze niet op de markt worden gebracht. Quote @Buick : Toch zijn alle Hollandse nieuwe haringen ingevroren geweest, ook die van de visboer. Dat is tegenwoordig een vereiste tegen de "haringworm". Een parasiet die vroeger veel voorkwam en problemen gaf. Alle haringen moeten daarom meteen aan boord worden diepgevroren. Dat doodt die parasiet. Anders mogen ze niet op de markt worden gebracht.



Sorry, hier had ik overheen gelezen Ik was niet op de hoogte van die "haringworm". Mijn stiefvader (ex-visser) ook niet denk ik, maar die is dan ook al 30 jaar geleden overleden. Sorry, hier had ik overheen gelezenIk was niet op de hoogte van die "haringworm". Mijn stiefvader (ex-visser) ook niet denk ik, maar die is dan ook al 30 jaar geleden overleden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: