Feyenoord gaat pijnlijk de fout in en vergeet Willem van Hanegem

Het is bij Feyenoord een gekoesterde traditie om jaarlijks voorafgaand aan de openingswedstrijd een groepsfoto te maken met oud-spelers. De traditie werd zondag in aanloop naar het oefenduel met Benfica in stand gehouden. Willem van Hanegem was weliswaar aanwezig in De Kuip, maar ontbrak op de foto.



Het is volgens 1908.nl niet zo dat Van Hanegem het fotomoment bewust liet schieten. Het Feyenoord-platform deed navraag en kwam erachter dat De Kromme per abuis niet was uitgenodigd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. “Het was in elk geval reden genoeg voor het clubicoon om in het geheel het ereterras over te slaan en tussen de mensen plaats te nemen op de tribune”, wordt er geschreven.



Onder het toeziend oog won Feyenoord de traditionele openingswedstrijd met 2-1. Igor Paixão en Santiago Giménez namen de Rotterdamse doelpunten voor hun rekening. “De tweede winst kan worden geboekt door Van Hanegem bovenaan de uitnodigingenlijst te zetten voor de oud-Feyenoord reünie van volgend jaar”, krijgt Feyenoord als advies.

