Fans Taylor Swift veroorzaken aardbeving tijdens concerten

Fans van Taylor Swift hebben tijdens twee concerten met hun gedans, zang en gespring aardbevingen veroorzaakt. Tot die conclusie kwam de Amerikaanse seismoloog Jackie Caplan-Auerbach van Western Washington University, zo vertelt ze aan CNN. Het gaat om de concerten van 22 en 23 juli in het Amerikaanse Seattle. Bij die shows waren aardbevingen met een kracht van 2.3 gemeten. Onder meer het gedans, de muziek en het geschreeuw van fans kunnen bijdragen aan een aardbeving. "Ik heb de data van beide concertavonden naast elkaar gelegd en ik zag al snel dat ze hetzelfde patroon hebben. Beide avonden waren bijna identiek", aldus Caplan-Auerbach. In Nederland veroorzaakten fans van Rage Against The Machine tijdens Pinkpop in 1993 in Landgraaf ook al eens een kleine aardbeving.

Reacties

29-07-2023 16:09:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.325

OTindex: 86.583





Daarom breken soldaten hun pas bij het oversteken van een brug MovingDaarom breken soldaten hun pas bij het oversteken van een brug

29-07-2023 16:18:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.416

OTindex: 28.270

Sommige Amerikaanse dames veroorzaken in het voorbijgaan in hun eentje al een soortement aardbeving, krijg ik soms de indruk.

29-07-2023 17:30:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.325

OTindex: 86.583

@Mamsie :

dan zongen we als kind:

van voor naar achter

van links naar rechts

van voor naar achter

van links naar rechts

hun buik lijkt wel een luchtballon

ik wou dat ik er in prikken kon dan zongen we als kind:van voor naar achtervan links naar rechtsvan voor naar achtervan links naar rechtshun buik lijkt wel een luchtballonik wou dat ik er in prikken kon

29-07-2023 17:52:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.416

OTindex: 28.270

@allone :



Een Nederlandse Amerikahaan

Die zie ik al van verre staan.



Dat hoort er ook nog bij. Een Nederlandse AmerikahaanDie zie ik al van verre staan.Dat hoort er ook nog bij.

29-07-2023 18:29:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.325

OTindex: 86.583

@Emmo : dat wassum idd dat wassum idd

