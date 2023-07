Russische beweert grootste kat ter wereld te hebben

Een Russische vrouw is er vast van overtuigd dat haar kat Kefir de grootste ter wereld is. “Hij is bijna even groot als mijn vierjarige dochter”,

Reacties

29-07-2023 13:27:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.532

OTindex: 91.564

Misschien is het wel een poes van gigantische afmetingen hè!

Je zal er maar zo eentje hebben! 😂

