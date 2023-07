Stoffelijk overschot vermiste man na 37 jaar gevonden in smeltende gletsjer

Bergbeklimmers hebben twee weken geleden menselijke resten gevonden op een gletsjer in Zwitserland. Nu blijkt het te gaan om het stoffelijk overschot van een Duitser, die in 1986 als vermist werd opgegeven.De vondst werd op 12 juli gedaan op de Theodulgletsjer, dat ten zuiden van de toeristische plaats Zermatt ligt. Bergbeklimmers vonden ook een schoen en stijgijzers, meldt de Zwitserse politie.Om de alpinist te identificeren, werd er DNA-onderzoek gedaan. De gevonden resten zijn van een 38-jarige man die in september 1986 verdween toen hij op expeditie was. Er werd destijds nog tevergeefs naar hem gezocht.Volgens de Zwitserse politie gebeurt het steeds vaker dat er menselijke resten en spullen van vermiste bergbeklimmers worden gevonden. Die komen bloot te liggen als gevolg van smeltend gletsjerijs.

28-07-2023 17:19:44

Bijna 40 jaar lang wist niemand waar hij was, al zullen ze wel vermoed hebben dat hij verongelukt was.



Ik hoorde gisteren dat een helikopterpiloot in Zermatt 50x in 1 week tijd moest vliegen om verongelukte / verdwaalde bergbeklimmers te helpen. (Dit was in de maand augustus..)