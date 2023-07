Jan en Annie hebben al 350.000 kilo flessendoppen ingezameld

AALTEN - Flessendoppen inzamelen voor het goede doel. Als je er heel veel inzamelt, dan levert het flink wat geld op. Jan en Annie uit Lintelo begonnen daar in 2016 mee en dat is sindsdien niet meer opgehouden. Wekelijks komen er bij het echtpaar tientallen zakken vol met doppen binnen en hoewel ze niet meer de jongsten zijn, denken ze nog lang niet aan stoppen.



Een basisopleiding voor blindengeleidehonden van het KNGF, daar doen ze het allemaal voor. Met 20.000 kilo aan plastic doppen, dat zijn er in totaal zo'n 11 miljoen, kan er een opleiding voor een geleidenhond betaald worden. Het is die gedachte die Jan en Annie Gussinklo al jaren drijft. "En het is gewoon ontzettend leuk om dit samen te doen." Uit de hele omgeving komen mensen dagelijks volle zakken met dopjes inleveren. "Die zamelen ze dan in en dan brengen ze het bij ons langs", vertelt Annie.



Op het terrein van het echtpaar staat een container waar ze de zakken in legen en dat is niet altijd even fris werk. "Wij moeten ervoor zorgen dat er echt alleen doppen in terechtkomen. Soms zit je dan wel met je handen tussen vieze luiers te graaien." Ook vakantie zit er vanwege hun depotfunctie niet echt in. "Maar dat vinden wij helemaal niet erg hoor", verzekert Annie. "We rijden dan soms een rondje door de provincie om doppen op te halen en dan maken we daar echt een uitje van. Stoppen we op de terugweg voor een frietje, dat is voor ons een beetje vakantie ook."



Waar ze in 2016 eigenlijk nietsvermoedend begonnen, hebben ze zeven jaar later ruim 58 containers vol gekregen. "En in zo'n container gaat 6000 kilo", legt Jan uit. "Dus reken maar uit." In totaal kom je dan op een kleine 350.000 kilo aan flessendoppen. En dat terwijl twee jaar geleden nog statiegeld op kleine flesjes werd ingevoerd. "Daar waren we wel een beetje bang voor, maar het is zeker niet minder geworden, we krijgen nog net zoveel binnen."

Met die 58 volle containers hebben Jan en Annie, samen met de hulp van vele vrijwilligers die in de afgelopen jaren zakken kwamen afleveren, ervoor gezorgd dat er zeventien honden opgeleid konden worden tot geleidehond. "Daar doe je het voor, en het is nog leuk ook. Mooier kan niet toch?"

Reacties

27-07-2023 16:28:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.307

OTindex: 86.537

Een bewonderenswaardig doel.

Ik wist niet dat doppen überhaupt iets waard zijn, wie geeft daar wat voor?

27-07-2023 16:40:27 Buick

Erelid



WMRindex: 4.164

OTindex: 1.024



Ik zamel ook al jaren doppen in. @allone , van die doppen worden pallets gemaakt en die worden verkocht en die opbrengst gaat naar het KNFG;Ik zamel ook al jaren doppen in.

27-07-2023 16:55:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.521

OTindex: 91.544

Doet me een beetje denken aan de capsules op de melkflessen, in mijn jonge jaren.

Die moesten ook verzameld worden..... voor Afrika.

27-07-2023 17:22:40 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.027

OTindex: 48.922

Tegenwoordig worden de flessen zo gemaakt dat de doppen an de fles blijven zitten, dus daar zal deze handel wel flink onder gaan lijden?

27-07-2023 17:25:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.398

OTindex: 28.264

@Mamsie :

Die moesten ook verzameld worden..... voor Afrika. QuoteDie moesten ook verzameld worden..... voor Afrika.



Dank u voor de capsules die u stuurde....

Ze waren érg lekker.. Seth Gaaikema:Dank u voor de capsules die u stuurde....Ze waren érg lekker..

27-07-2023 17:35:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.521

OTindex: 91.544

@Emmo : Hahahaha, dat is precies waar ik aan moest denken!! 🤣

27-07-2023 17:37:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.521

OTindex: 91.544

@Sjaak :

Tegenwoordig worden de flessen zo gemaakt dat de doppen an de fles blijven zitten, dus daar zal deze handel wel flink onder gaan lijden? QuoteTegenwoordig worden de flessen zo gemaakt dat de doppen an de fles blijven zitten, dus daar zal deze handel wel flink onder gaan lijden?



Ja, dat is sinds een paar weken. De eerste keer zat ik te tobben om die dop eraf te krijgen. En je slaat die flessen nu met een klap weer dicht! Ja, dat is sinds een paar weken. De eerste keer zat ik te tobben om die dop eraf te krijgen. En je slaat die flessen nu met een klap weer dicht!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: