Bezopen Zwarte Crossers trappen traditiegetrouw in traditiegetrouwe verkeersfuik

Traditiegetrouw stonden agenten maandagmorgen gewapend met controleapparatuur bij de uitrit van de Zwarte Cross. En even traditiegetrouw zwalkten de eerste drankrijkers direct tegen de lamp. In het eerste uur konden de dienders al direct vijf chauffeurs bekeuren, meldt Omroep Gelderland.



De verkeersfuik was zeker niet onverwacht, sterker nog: de politiemensen staan veelal op dezelfde plek. De fuik werd maandagmorgen omstreeks 7.00 uur opgezet bij café de Domme Aanleg (ironisch) bij Aalten. Toch trapte een handjevol automobilisten daar al snel in. Tot groot vermaak van andere omstanders. De traditionele controle trekt inmiddels een heel eigen publiek. Rond 8.00 uur meldde een aantal kijkers zich bij de verkeersfuik om de boeteregen van dichtbij gade te slaan.

Reacties

26-07-2023 10:35:00 Mamsie

Dat wordt dan de Dure Cross.

26-07-2023 13:12:13 Buick

En als je geblazen hebt en je mag door rijden, dan kun je in je blijdschap even naar de "Domme Aanleg" en daar in je enthousiastme een pilsje pakken en dan wordt je alsnog gepakt

