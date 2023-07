Bananacam moet wandelaars leren dat ze hun fruitafval niet moeten wegslingeren

Een klokhuis of een bananenschil weggooien in de bosjes, dat is toch niet zo erg? Zeker wel, menen ze bij een nationaal park in Wales.



Medewerkers van het Eryri National Park in Wales, ook bekend als Snowdonia, zijn er klaar mee: wandelaars die hun bananenschillen en klokhuizen op de grond gooien terwijl ze Yr Wyddfa beklimmen, de hoogste berg van het land.



Het fruitafval is een probleem, want het kan jaren duren voordat het verteerd is. Ook is het schadelijk voor de natuur, doordat het de zuurtegraad van de grond verandert. Het park vermoedt dat veel mensen dit niet weten, en wil daarom het bewustzijn wat opkrikken.



Op een geheime locatie op de berg is nu een bananenschil geplaatst, die elke paar uur wordt gefotografeerd door een webcam. Online kan iedereen het trage verval van de schil volgen.



Of de ‘bananacam’ het gedrag van wandelaars zal veranderen, moet nog blijken. Parkmedewerker Alec Young denkt dat de boodschap inmiddels duidelijk is. “Iedereen moet zijn afval gewoon mee naar huis nemen”.

