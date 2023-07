Bekende animatiefilm tegenwoordig niet meer voor

Het is een film die je misschien als kind wel hebt gezien: Watership Down, of zoals we hem in het Nederlands kennen, Waterschapsheuvel. Hoewel de animatiefilm vroeger met weinig commotie door ouders werd opgezet voor hun kinderen, lijkt de film tegenwoordig toch niet voor alle leeftijden geschikt.



De film over de konijnenfamilie heeft in Groot-Brittannië een nieuwe kijkwijzer gekregen. De film blijkt namelijk toch niet geschikt te zijn voor jonge kinderen.



Waar de beroemde tekenfilm uit 1978 voorheen bestempeld werd als ‘geschikt voor alle leeftijden’, heeft de Britse vereniging van filmclassificatie de kijkwijzer verhoogd naar een ‘PG rating’. Deze ‘PG rating’, die staat voor ‘parental guidence’, is een advies voor ouders om goed op te letten of de film wel geschikt is voor hun kind.



De nieuwe kijkwijzer is gebaseerd op “de licht-gewelddadige inhoud, het gevaar, de bloederige beelden en het grove taalgebruik van de film”. Meerdere kinderen die de film gezien hebben, zouden destijds dan ook bang gemaakt zijn door de film.



De film Watership Down gaat over een konijnenfamilie die op zoek gaat naar een geschikte plek in de natuur om te leven. Hierbij komen de dieren in aanraking met alle gevaren van de natuur. Van gevaarlijke roofdieren tot bloederige gevechten: de film draait niet om de waarheid heen.



Voor nu worden ouders dus geadviseerd om hun kinderen de film niet alleen te laten kijken, maar om met de kinderen mee te kijken.

Reacties

25-07-2023 09:50:34 allone











En ik vind dat veel kinder-tekenfilms negatief zijn, met behoorlijk wat ruzies en slaan enz. En vaak lelijk getekend ook.

Als je je kind dan perse voor de tv moet zetten, laat ze een mooie natuurfilm zien

En ik vind dat veel kinder-tekenfilms negatief zijn, met behoorlijk wat ruzies en slaan enz. En vaak lelijk getekend ook.

Als je je kind dan perse voor de tv moet zetten, laat ze een mooie natuurfilm zien

Of beter, laat het kind buiten spelen met zand en water

25-07-2023 11:16:26 Emmo









@allone :

Of beter, laat het kind buiten spelen met zand en water QuoteOf beter, laat het kind buiten spelen met zand en water Zijn ze úren zoet mee.

25-07-2023 13:28:34 Jawel









Ik heb het boek gelezen, de film gezien en Art Garfunkel beluisterd.



Van mij mogen m'n kinderen die film best kijken (had ik al gezegd dat de jongste 28 is?).

25-07-2023 15:48:41 allone









@Emmo :

@allone :

Of beter, laat het kind buiten spelen met zand en water QuoteOf beter, laat het kind buiten spelen met zand en water QuoteZijn ze úren zoet mee. weken. Maanden. Jaren @Jawel :



Van mij mogen m'n kinderen die film best kijken (had ik al gezegd dat de jongste 28 is?). QuoteVan mij mogen m'n kinderen die film best kijken (had ik al gezegd dat de jongste 28 is?).

Oei. Je neemt wel risico’s. Zit je naast ze om hun hand vast te houden? weken. Maanden. JarenOei. Je neemt wel risico’s. Zit je naast ze om hun hand vast te houden?

25-07-2023 15:59:41 Tiepmiep









Niet geschikt voor jonge kinderen... maar ze mogen wèl het journaal kijken???

25-07-2023 16:43:52 Mamsie











Wees gegroet Maria

Vol van garnalen.. @Emmo : En de katholieke kindertjes bidden:Wees gegroet MariaVol van garnalen..

