Mensen levend gekookt na barsten warmwaterleiding winkelcentrum Moskou

Minstens vier mensen zijn gedood en verscheidene anderen zijn zaterdag gewond geraakt nadat een warmwaterleiding was gebarsten in een winkelcentrum in het westen van Moskou, zei de burgemeester van de stad.



Burgemeester Sergei Sobyanin zei dat sommige gewonden brandwonden hadden opgelopen en dat de hulpdiensten ter plaatse aan het werk waren.



Videobeelden toonden overstromingen in het hele gebouw en stoom die uit een deuropening stroomde.



Het winkelcentrum, bekend als Vremena Goda (De Seizoenen), werd geopend in 2007 en heeft meer dan 150 winkels.



“We verlenen medische hulp aan alle slachtoffers,” zei Sobyanin.

Reacties

24-07-2023 18:41:52 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.281

OTindex: 4.711

Quote:

Minstens vier mensen zijn gedood Quote:

“We verlenen medische hulp aan alle slachtoffers,”

Ik ben bang dat hulp wat laat is. Ik ben bang dat hulp wat laat is.

