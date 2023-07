Voortvluchtige drugscrimineel leidt bizar luxeleven van miljoenen met vriendin

Snelle vrouwen en langzame paarden, het spreekt eigenlijk voor zich. De legendarische voetballer/levensgenieter George Best had die levensstijl tot kunst verheven en zei ooit in een interview: “Ik heb al mijn geld uitgegeven aan drank en vrouwen, de rest heb ik verbrast.”



Ik moest hieraan denken toen ik onlangs in het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger een artikel las over het bestedingspatroon van drugsbaas Flor ‘De Vingerknipper’ Bressers. De Belg werd in februari vorig jaar in Zwitserland gearresteerd, na twee jaar lang op de vlucht te zijn geweest.



Bressers, die zowel in Nederland als België wordt gezien als een kopstuk in het drugsmilieu, moet geweten hebben dat zijn aanhouding slechts een kwestie van tijd was. Daarom maakte hij er samen met zijn (later eveneens gearresteerde) Nederlandse vriendin Petronella en hun pasgeboren baby maar het beste van. De Tages-Anzeiger dook in de gerechtelijke stukken rond de aanhouding van het stel en kreeg inzicht in het luxueuze leventje dat de Bonnie & Clyde van de Lage Landen zich hadden gepermitteerd. Lezers die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen moeten maar even diep ademhalen. Daar gaat ie.



In juni 2020 pakt het stel de koffers uit in het Zwitserse hotel Dolder Grand, waar ze dertig dagen blijven hangen. Bij het uitchecken moet er 77.457 euro worden afgerekend. Het luxeverblijf smaakt naar meer en de volgende stop is hotel Baur au Lac, waar de eindafrekening uitkomt op 22.289 euro. Het stel verkast vervolgens naar een villa in Rüschlikon, fraai gelegen aan het meer van Zürich. Het onderkomen bevalt goed, maar toch volgt er weer een verhuizing, nu naar een gelijkwaardige villa in de stad Zürich. Het verblijft kost het stel zo’n 600.000 euro aan huur en verbouwingskosten.



Uit de (valse) creditkaartgegevens van schoonheidsspecialiste Petronella blijkt dat de vrouw zich niet bepaald heeft verveeld. Terwijl de most wanted Flor Bressers zich noodgedwongen zoveel mogelijk schuilhoudt en op de baby past, gaat de Nederlandse op winkelsafari in de straten van Zürich. Dit ongetwijfeld tot genoegen van de plaatselijke middenstand, want Petronella smijt met geld. Ze koopt voor 684.000 euro aan juwelen en sieraden en voor 77.000 euro aan handtassen. Maar geen handtas zonder bijpassende kleding, dus er gaat ook 223.000 euro op aan nieuwe outfits.



Omdat je van winkelen moe wordt, valt er niet te ontkomen aan enkele verkwikkende massages. Kosten: 32.620 euro. Extra ontspanning haalt het stel uit een fraaie motorboot, voor fijne tochtjes op het meer van Zürich. Ook nu wordt zonder knipperen afgerekend, deze keer voor een bedrag van ruim 175.000 euro.



“In acht maanden tijd doet het stel zich tegoed aan 131 flessen wijn à 3135 euro per stuk.”



Inmiddels is het Bressers flink heet geworden onder de voeten. Zijn portret als voortvluchtige crimineel is wijdverspreid, tijd dus om snel te verkassen naar een nieuw onderkomen. De keus valt op een penthouse in het vijfsterren Renaissance Zurich Tower Hotel. In acht maanden tijd doet het stel zich tegoed aan 131 flessen wijn à 3135 euro per stuk. Inmiddels zorgt een handlanger voor de heimelijke aanvoer van andere dagelijkse benodigdheden. Want naar buiten gaan is voor Bressers inmiddels geen optie meer. Hij voelt de hete adem van de opsporingsdiensten in de nek.



Op 16 februari 2022 valt het doek voor een van Europa’s meest gezochte drugscriminelen. Een zwaarbewapend arrestatieteam valt het penthouse binnen en slaat de Belg, die geen enkel verzet biedt, in de boeien. Vanuit de soberheid van de cel kan hij terugkijken op twee mooie jaren, waarin het hem aan niets heeft ontbroken. De Tages-Anzeiger berekende dat het stel per dag 3577 euro heeft uitgegeven en in totaal ruim 2,5 miljoen euro. Eén ding bleek echter niet te koop voor het duo en dat was vrijheid.

Reacties

23-07-2023 19:30:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.281

OTindex: 86.488

Niet de moeite waard: ik geef de voorkeur aan mijn vrijheid met weinig geld

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: