Leeuwin in Berlijn blijkt vermoedelijk een wild zwijn

De leeuwin die al sinds gisteren rondwandelt in de Berlijnse bossen, is mogelijk helemaal geen grote katachtige. Vermoedelijk gaat het om een wild zwijn, wat volgens experts veel logischer is.Twee deskundigen hebben de video bekeken waarop de vermeende leeuw te zien is, meldt nieuwszender RBB24. Los van elkaar kwamen ze tot de conclusie dat het niet om een leeuw gaat, maar om een wild zwijn. Ook de politie kan geen bewijs vinden dat er een leeuw in het gebied Kleinmachnow rondloopt en staakt de zoektocht.Woensdag ging een video rond waarop een dier te zien is dat erg op een leeuw lijkt. Inwoners van Berlijn werden gesommeerd binnen te blijven en ook huisdieren binnen te houden. Er werd met 220 agenten, helikopters en drones naar het dier gezocht, maar tevergeefs.Natuurexpert Derk Ehlert was vanaf het begin al sceptisch. "Een leeuwin kan niet zomaar weg zijn, ze laat sporen achter." Die waren niet te vinden op de plek waar het beest werd gefilmd. Nature Conservation Union (Nabu) Berlin Rainer Altenkamp lijkt het volgens Augsburger Allgemeigne ook logischer dat het om een wild zwijn gaat. "Het hele gedrag is volkomen typerend voor wilde zwijnen in stedelijke gebieden."Ook was niemand in Berlijn en omstreken een leeuw kwijt.